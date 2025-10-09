Στα «σκαριά» νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή όλων των οχημάτων – Συγκεντρώσεις στοιχείων από όλους τους φορείς

Η κυβέρνηση ετοιμάζει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα, με στόχο να μπει τάξη στο χάος που επικρατεί στον χώρο της κυκλοφορίας των οχημάτων, όπου μέχρι σήμερα εμπλέκονται πολλοί φορείς χωρίς κοινό σύστημα επικοινωνίας. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει ενιαία και ξεκάθαρη εικόνα ούτε καν για τον ακριβή αριθμό των οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα.

Η νέα εφαρμογή θα αποτελέσει ένα Ψηφιακό Μητρώο Οχημάτων, μέσα από το οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να γνωρίζουν με σαφήνεια την κατάσταση κάθε οχήματος — αν είναι νόμιμο ή ανασφάλιστο, αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, αν έχει περάσει από ΚΤΕΟ, αλλά και αν βρίσκεται σε ακινησία ή έχει αποσυρθεί. Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα συγκεντρώσει όλα τα διάσπαρτα στοιχεία που σήμερα βρίσκονται σε διαφορετικούς φορείς, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα για κάθε όχημα.

Σήμερα η συνεργασία ανάμεσα στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών, της ΑΑΔΕ, των ΚΤΕΟ, των ασφαλιστικών εταιρειών, του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης και του Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών είναι ελλιπής. Η νέα πλατφόρμα θα ενώσει αυτές τις πηγές, επιτρέποντας στις αρχές να έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα ενός αυτοκινήτου, από την άδεια κυκλοφορίας και την ασφάλιση, έως τον τεχνικό έλεγχο, τα τέλη κυκλοφορίας και τυχόν οφειλές ή κυρώσεις.

Με τη λειτουργία του ενιαίου αυτού συστήματος θα ενισχυθεί η διαφάνεια και θα είναι δυνατός ο άμεσος έλεγχος για κάθε όχημα. Οι κρατικές υπηρεσίες θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να πραγματοποιούν διασταυρώσεις, να εντοπίζουν ανασφάλιστα ή ανεξέλεγκτα οχήματα και να επιβάλλουν κυρώσεις. Έτσι, οι αρχές θα γνωρίζουν ποια οχήματα δεν έχουν ασφαλιστεί, ποια δεν έχουν πληρώσει τέλη και ποια δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ.

Παράλληλα, προχωρούν οι διασταυρώσεις στοιχείων για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα ή χωρίς ΚΤΕΟ, ενώ η ΑΑΔΕ διενεργεί ελέγχους για περιπτώσεις παράνομης άρσης ακινησίας και κυκλοφορίας με ξένες πινακίδες. Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί 700.000 οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ, 243.904 οχήματα ανασφάλιστα και 113.382 που δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.

Όσοι εντοπιστούν με παραβάσεις θα λάβουν πρόστιμα από 250 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση. Οι οδηγοί που δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με διπλασιασμό των προστίμων, καθώς και με αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, οι παραβάτες θα λάβουν ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο, που θα τους ενημερώνει πως το Δημόσιο γνωρίζει την παράβαση και ότι έχουν στη διάθεσή τους ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Αν δεν το κάνουν, θα αποσταλεί δεύτερο ειδοποιητήριο με τη βεβαίωση του προστίμου και τις προσαυξήσεις.

Το νέο «ποινολόγιο» ορίζει συγκεκριμένα: