Σέρρες: Στα λευκά η Νέα Ζίχνη έπειτα από έντονη χαλαζόπτωση – ΦΩΤΟ

Έντονη ήταν η χαλαζόπτωση που «χτύπησε» τη Νέα Ζίχνη Σερρών, μετατρέποντας μέσα σε λίγα λεπτά το τοπίο, σε κάποια χωριά όπως το Αγιοχώρι, σε λευκό.

Μέσα σε ελάχιστη ώρα, η ένταση του χαλαζιού ήταν τέτοια που κάλυψε δρόμους, πεζοδρόμια και χωράφια, δημιουργώντας ένα στρώμα πάγου. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο είχε διάρκεια περίπου 20 λεπτών, χρόνος ωστόσο υπεραρκετός για να στρωθεί το χαλάζι και να θυμίζει η εικόνα βαρύ χειμώνα.

Την ανησυχία εξέφρασαν οι παραγωγοί της περιοχής για πιθανές καταστροφές στις καλλιέργειες, σε βαμβάκι και ελαιόδεντρα. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι δεν υπάρχουν μεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειες.