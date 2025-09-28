Σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα για την Καθολική Πρόσβαση στην Πληροφόρηση

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λύσσας

Γεγονότα

480 π.Χ. : Ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών, Ξέρξης, παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Αιγάλεω.

: Ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών, Ξέρξης, παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Αιγάλεω. 1538: Λαμβάνει χώρα η Ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον γενοβέζο ναύαρχο Αντρέα Ντόρια.

Λαμβάνει χώρα η Ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον γενοβέζο ναύαρχο Αντρέα Ντόρια. 1825: Ελληνική Επανάσταση του 1821: Μάχη του Καρβασαρά. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικά τους Οθωμανούς στην Αμφιλοχία.

Ελληνική Επανάσταση του 1821: Μάχη του Καρβασαρά. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικά τους Οθωμανούς στην Αμφιλοχία. 1864: Ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών, που αποτέλεσε την Πρώτη Διεθνή.

Ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών, που αποτέλεσε την Πρώτη Διεθνή. 1941: Εξέγερση Ελλήνων κατά των βουλγαρικών κατοχικών δυνάμεων στη Δράμα, υπό την καθοδήγηση μελών του Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ. Η αυθόρμητη εξέγερση είναι από τις πρώτες στην Ευρώπη, και θα εξελιχθεί σε σφαγή. Αποτέλεσμα της να παγώσει κάθε αντιστασιακή ενέργεια στη Μακεδονία.

Εξέγερση Ελλήνων κατά των βουλγαρικών κατοχικών δυνάμεων στη Δράμα, υπό την καθοδήγηση μελών του Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ. Η αυθόρμητη εξέγερση είναι από τις πρώτες στην Ευρώπη, και θα εξελιχθεί σε σφαγή. Αποτέλεσμα της να παγώσει κάθε αντιστασιακή ενέργεια στη Μακεδονία. 1960: Ξεσπάει η υπόθεση Μαξ Μέρτεν. Δύο γερμανικά έντυπα, η Ηχώ του Αμβούργου και το εβδομαδιαίο περιοδικό Der Spiegel, δημοσιεύουν αφήγηση του Μέρτεν με την οποία συκοφαντούνται ως συνεργάτες των Γερμανών στην Κατοχή ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο υπουργός Εσωτερικών Δημήτρης Μακρής και η σύζυγός του. Η δυτικογερμανική κυβέρνηση καταδικάζει τα δημοσιεύματα και εκφράζει τη λύπη της.

Ξεσπάει η υπόθεση Μαξ Μέρτεν. Δύο γερμανικά έντυπα, η Ηχώ του Αμβούργου και το εβδομαδιαίο περιοδικό Der Spiegel, δημοσιεύουν αφήγηση του Μέρτεν με την οποία συκοφαντούνται ως συνεργάτες των Γερμανών στην Κατοχή ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο υπουργός Εσωτερικών Δημήτρης Μακρής και η σύζυγός του. Η δυτικογερμανική κυβέρνηση καταδικάζει τα δημοσιεύματα και εκφράζει τη λύπη της. 1964: Η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοικτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει «πρόκληση προς το έθνος».

Η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοικτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει «πρόκληση προς το έθνος». 1973 – Υποβάλλει την παραίτησή του από τη στρατιωτική κυβέρνηση Παπαδόπουλου ο Νικόλαος Μακαρέζος, εκ των πρωτεργατών του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Ακολουθούν και άλλοι στρατιωτικοί υπουργοί.

– Υποβάλλει την παραίτησή του από τη στρατιωτική κυβέρνηση Παπαδόπουλου ο Νικόλαος Μακαρέζος, εκ των πρωτεργατών του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Ακολουθούν και άλλοι στρατιωτικοί υπουργοί. 1979: Η Εθνική ομάδα μπάσκετ της Ελλάδας κερδίζει στους Μεσογειακούς του Σπλιτ το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μεγάλους αγώνες, νικώντας στον τελικό τη Γιουγκοσλαβία με 85-75.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ της Ελλάδας κερδίζει στους Μεσογειακούς του Σπλιτ το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μεγάλους αγώνες, νικώντας στον τελικό τη Γιουγκοσλαβία με 85-75. 1995: Υπογράφεται στην Ουάσιγκτον από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη συμφωνία για την επέκταση της παλαιστινιακής αυτονομίας στη Δυτική Όχθη.

Υπογράφεται στην Ουάσιγκτον από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη συμφωνία για την επέκταση της παλαιστινιακής αυτονομίας στη Δυτική Όχθη. 2000: Ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία, καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίζει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο στίβο από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε πρωτεύσει στο μήκος άνευ φοράς.

Ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία, καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίζει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο στίβο από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε πρωτεύσει στο μήκος άνευ φοράς. 2003: Στον φυσικό τους χώρο βρίσκονται τα ευρήματα της Βεργίνας, που ήρθαν στο φως το 1977 από τον Μανόλη Ανδρόνικο. Εγκαινιάζεται στη Βεργίνα από τον Υπουργό Πολιτισμού Ευάγγελο Βενιζέλο, η έκθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων της Βεργίνας (μουσείο της Βεργίνας), τα οποία μέχρι πρότινος φυλάσσονταν στο Αρχαιολογικό μουσείο της Θεσσαλονίκης.

Στον φυσικό τους χώρο βρίσκονται τα ευρήματα της Βεργίνας, που ήρθαν στο φως το 1977 από τον Μανόλη Ανδρόνικο. Εγκαινιάζεται στη Βεργίνα από τον Υπουργό Πολιτισμού Ευάγγελο Βενιζέλο, η έκθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων της Βεργίνας (μουσείο της Βεργίνας), τα οποία μέχρι πρότινος φυλάσσονταν στο Αρχαιολογικό μουσείο της Θεσσαλονίκης. 2003: Η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στον Μαραθώνιο ανήκει στον Πολ Τέργκατ. Ο 34χρονος Κενυάτης πήρε την πρώτη θέση στον αγώνα του Βερολίνου, καλύπτοντας την απόσταση σε 2 ώρες, 4 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα.

Η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στον Μαραθώνιο ανήκει στον Πολ Τέργκατ. Ο 34χρονος Κενυάτης πήρε την πρώτη θέση στον αγώνα του Βερολίνου, καλύπτοντας την απόσταση σε 2 ώρες, 4 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. 2004: Ολοκληρώνονται στην Αθήνα οι 12οι Παραολυμπιακοί Αγώνες.

Ολοκληρώνονται στην Αθήνα οι 12οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. 2006: Τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται μετά το πέρασμα του τυφώνα Σαγκσάν από τις Φιλιππίνες, του χειρότερου τα τελευταία 11 χρόνια στην περιοχή.

Τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται μετά το πέρασμα του τυφώνα Σαγκσάν από τις Φιλιππίνες, του χειρότερου τα τελευταία 11 χρόνια στην περιοχή. 2008: Ατύχημα στο γκραν-πρι της Σιγκαπούρης. Αργότερα θα αποκαλυφθεί ότι ήταν προσχεδιασμένο (Σκάνδαλο Κρασγκέιτ)

Ατύχημα στο γκραν-πρι της Σιγκαπούρης. Αργότερα θα αποκαλυφθεί ότι ήταν προσχεδιασμένο (Σκάνδαλο Κρασγκέιτ) 2013: Συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της «Χρυσής Αυγής» (Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός κ.ά.). Κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή.

Γεννήσεις

551 π.Χ. : Κομφούκιος, εξελληνισμένη ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου, κινέζος φιλόσοφος. (Θαν. 479 π.Χ.)

: Κομφούκιος, εξελληνισμένη ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου, κινέζος φιλόσοφος. (Θαν. 479 π.Χ.) 1893: Γιάννης Σκαρίμπας, Ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά μόνο τοποθετείται στη γενιά του τριάντα. Αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα, και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. (Θαν. 21/1/1984)

Γιάννης Σκαρίμπας, Ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά μόνο τοποθετείται στη γενιά του τριάντα. Αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα, και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. (Θαν. 21/1/1984) 1924: Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, ιταλός ηθοποιός. (Θαν. 19/12/1996)

Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, ιταλός ηθοποιός. (Θαν. 19/12/1996) 1945: Μανώλης Ρασούλης, Έλληνας τραγουδοποιός και δημοσιογράφος

Μανώλης Ρασούλης, Έλληνας τραγουδοποιός και δημοσιογράφος 1934: Μπριζίτ Μπαρντό, γαλλίδα ηθοποιός.

Μπριζίτ Μπαρντό, γαλλίδα ηθοποιός. 1957: Θέμης Αδαμαντίδης, Έλληνας τραγουδιστής

Θέμης Αδαμαντίδης, Έλληνας τραγουδιστής 1984: Ματιέ Βαλμπουενά, Γάλλος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι