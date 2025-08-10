Σαν σήμερα 10 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1788: Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ ολοκληρώνει τη Συμφωνία αρ. 41, γνωστή και ως «Του Διός».

1793: Ανοίγει τις πύλες του το μουσείο του Λούβρου.

1913: Υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου, που θέτει τέλος στον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας, με βάση τη γραμμή όρος Μπέλλες – εκβολές ποταμού Νέστου. Λίγες μέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα (Πρωτόκολλο Βενιζέλου – Πάσιτς), με βάση τη γραμμή Πρέσπες – Δοϊράνη. (Νέο Ημερολόγιο)

1920: Ο σουλτάνος Μεχμέτ ο 6ος υπογράφει τη Συνθήκη των Σεβρών, που βάζει την οριστική «ταφόπλακα» στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται «η χώρα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών», σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. (28 Ιουλίου με το παλαιό ημερολόγιο)

1922: Ο ΠΠΑΟ παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του. Με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον αθηναϊκό Τύπο, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το Τριφύλλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος (ΠΑΟ), μία ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστός, τόσο στη χώρα μας, όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

1932: Ένας μετεωρίτης βάρους 5,1 κιλών σπάει σε τουλάχιστον επτά κομμάτια και προσγειώνεται στο Μιζούρι.

1944: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι αμερικανικές δυνάμεις νικούν τα τελευταία ιαπωνικά στρατεύματα στο Γκουάμ.

1948: Η Candid Camera κάνει το ντεμπούτο της στην τηλεόραση, μετά από ένα χρόνο στο ραδιόφωνο ως Candid Microphone.

1969: Η Coca Cola κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά.

1988: Εγκλεισμός των Ιαπώνων Αμερικανών: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ρόναλντ Ρήγκαν υπογράφει το Νόμο περί Πολιτικών Ελευθεριών του 1988, παρέχοντας 20.000 δολάρια σε Ιάπωνες Αμερικανούς που είτε κρατήθηκαν είτε μεταφέρθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

1990 – Το διαστημόπλοιο Μαγγελάνος φτάνει στην Αφροδίτη .

Γεννήσεις

1884: Παναΐτ Ιστράτι, (Παναγής Βαλσάμης το πραγματικό του όνομα), ο επονομαζόμενος και Γκόργκι των Βαλκανίων, ελληνικής καταγωγής Ρουμάνος συγγραφέας. («Κυρά Κυραλίνα») (Θαν. 16/4/1935)

1947: Ίαν Άντερσον, Άγγλος μουσικός, η ψυχή του συγκροτήματος «Jethro Tull».

1960: Αντόνιο Μπαντέρας, Ισπανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, με διεθνή καριέρα.

1967: Αλεσάντρο Ρόσι, διοικητής του Αγίου Μαρίνου

1971: Ρόι Κιν, Ιρλανδός ποδοσφαιριστής

1973: Χαβιέρ Σανέτι, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

1980: Γουέιντ Μπάρετ, Άγγλος παλαιστής

Θάνατοι

1881: Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης. Χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου Ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο αποτελούν τους «Διόσκουρους» της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. (Γεν. 1/9/1815)

1945: Ρόμπερτ Γκόνταρντ, Αμερικανός φυσικός, από τους πατέρες της μοντέρνας πυραυλικής. (Γεν. 5/10/1882)

1968: Γκαμπριέλ Ανό, Γάλλος ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος. Εργάστηκε στην αθλητική εφημερίδα «L’ Équipe» και θεωρείται ο εμπνευστής του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο ποδόσφαιρο (νυν Τσάμπιονς Λιγκ). (Γεν. 6/11/1889)

2001: Γιάννης Φλερύ, Έλληνας χορογράφος και χορευτής

2009: Απόστολος Αηδονάς, Έλληνας πολιτικός

2016: Βάλτερ Χόλενβεγκερ, Ελβετός θεολόγος

2017: Ιπποκράτης Σαββούρας, Έλληνας πολιτικός