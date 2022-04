Ρούλα Πισπιρίγκου: Χαμός στο Twitter με το άγριο βλέμμα της – Το σκίτσο που έγινε viral

Viral έγινε η φωτογραφία της Ρούλας Πισπιρίγκου, την ώρα που οδηγείται στην ανακρίτρια για την δολοφονία της 9χρονης Τζωρτζίνας, στην οποία φαίνονται τα μάτια της. Στη φωτογραφία που τράβηξε ο Βασίλης Ρεμπαπής για τη Eurokinissi διακρίνονται τα μάτια της κατηγορούμενης, που κοιτάει προς τον φωτογραφικό φακό με ένα σκυθρωπό βλέμμα, με τους χρήστες του Twitter να σχολιάζουν το στιγμιότυπο.

Εξίσου viral έγινε και ένα σκίτσο, το οποίο βασίστηκε στη φωτογραφία της μάνας από την Πάτρα.

Η 33χρονη φορούσε αλεξίσφαιρο, κουκούλα και μάσκα, ενώ πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα, ενώ άγνωστο παραμένει ακόμη ποιος δικηγόρος θα την αναλάβει καθώς μετά τον Απόστολο Λύτρα, παραιτήθηκε και ο Νίκος Ιωάννου, ο οποίος την ανέλαβε μόλις για λίγες ώρες.

~ The eyes chico, they never lie… #Πατρα #Ρουλαπισπιριγκου pic.twitter.com/y7rWVpoNXb

— We Drank It! (@styliilii) March 31, 2022