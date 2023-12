Πέθανε ο ηθοποιός Richard Romanus – Ζούσε μόνιμα στην Σκιάθο

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Richard Romanus. Ο γνωστός ηθοποιός του Χόλιγουντ και συγγραφέας είχε επιλέξει την Σκιάθο για μόνιμη κατοικία του, εδώ και χρόνια, καθώς το νησί αποτελούσε για εκείνον πηγή έμπνευσης για την συγγραφή των βιβλίων του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα skiathoslife.gr.

Ο Richard Romanus είχε ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης του δήμου Σκιάθου μαζί με την σύζυγό του ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού, πριν από δύο χρόνια, ενώ επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στο skiathoslife.gr.

Η εξόδιος ακολουθία του έγινε σήμερα στον Ι.Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και στη συνέχεια ακολούθησε η ταφή στο κοιμητήριο Σκιάθου, που είχε επιλέξει ο ίδιος να είναι και ο τόπος της τελευταίας του κατοικίας.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη στους κατοίκους της Σκιάθου, καθώς ο ηθοποιός υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στο νησί.

Μεταξύ άλλων, ο Richard Romanus είχε εμφανιστεί στο Mean Streets του Μάρτιν Σκορτσέζε και έδωσε την φωνή του για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων του Ralph Bakshi, Wizards και Hey Good Lookin. Έπαιξε τον Ρίτσαρντ Λα Πένα σε τέσσερα επεισόδια του The Sopranos, από το 1999 έως το 2002. Το 1999, συνέγραψε τη χριστουγεννιάτικη ταινία If You Believe μαζί με την σύζυγό του, Anthea Sylbert, η οποία ήταν υποψήφια για το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου από το Writers Guild of America.