Πειραιάς: Συνελήφθη 18χρονος που άρπαξε το κινητό επιβάτη στο Μετρό – Τον χτύπησε στο κεφάλι με πέτρα για να διαφύγει

Συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (20/10) στην περιοχή του Πειραιά, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ένας 18χρονος και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου για ληστεία κατ’ εξακολούθηση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το πρωί της Κυριακής, ο 18χρονος που επέβαινε σε συρμό μετρό με έτερο συνεργό του, ο οποίος αναζητείται, αφαίρεσε από επιβάτη κινητό τηλέφωνο και εξήλθε από τον Σταθμό Μετρό Δημοτικού Θεάτρου.

Ο επιβάτης τον ακολούθησε και στην προσπάθεια του να ανακτήσει το κινητό του, ο 18χρονος δράστης προκειμένου να διαφύγει τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 18χρονο στην περιοχή του Πειραιά και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ληστείας ενώ επιπλέον ταυτοποιήθηκε ως δράστης και έτερης ληστείας σε βάρος ανήλικου στη Στάση Μετρό Αγίας Βαρβάρας όπου του αφαίρεσε γυαλιά ηλίου.

Σημειώνεται ότι ο 18χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.