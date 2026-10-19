Πάτρα: Πώς έγινε το αιματηρό περιστατικό στα Ψηλά Αλώνια – Αναζητείται 22χρονος για το μαχαίρωμα σε 16χρονο – ΒΙΝΤΕΟ

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Πάτρα, στα Ψηλά Αλώνια, όπου ένας 16χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν 22χρονο στην πλατεία της περιοχής.

Αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι επρόκειτο για διαπληκτισμό μεταξύ ανηλίκων που κατέληξε σε καβγά και εν τέλει σε μαχαίρωμα.

Σήμερα Δευτέρα όμως το πρωί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, γνωστοποιήθηκε ότι η επίθεση με μαχαίρι λίγα μέτρα από παιδική χαρά έγινε από τον 22χρονο, ο οποίος μάλιστα είναι γνώριμος των Αρχών για την παραβατική του συμπεριφορά και αναζητείται.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όχι βαριά τραυματισμένος και πήρε εξιτήριο λίγες ώρες μετά.