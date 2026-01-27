ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Καλό ταξίδι στα παιδιά μας – Ακόμα μια ανείπωτη τραγωδία»

  • Βαρύ πένθος σκεπάζει την οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά τον άδικο χαμό φιλάθλων του σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για τον αγώνα με τη Λυών.
  • Η τραγωδία προκάλεσε βαθύ σοκ στον οργανισμό του συλλόγου, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να εκφράζει δημόσια τον πόνο και τη θλίψη της μέσω ανάρτησης.
  • Στην ανάρτησή της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κάνει λόγο για «Μια ακόμα μαύρη μέρα. Μια ακόμα ανείπωτη τραγωδία», αποχαιρετώντας «τα παιδιά μας» και εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Καλό ταξίδι στα παιδιά μας – Ακόμα μια ανείπωτη τραγωδία»

Βαρύ πένθος σκεπάζει την οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά τον χαμό των φιλάθλων του, που έχασαν τη ζωή τους όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό στη Ρουμανία. Οι φίλοι του «δικεφάλου του βορρά» ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με τη Λυών, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Europa League, όμως το ταξίδι τους δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Η τραγωδία προκάλεσε βαθύ σοκ στον οργανισμό του συλλόγου. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, εξέφρασε δημόσια τον πόνο και τη θλίψη της, μέσα από μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Ο χρόνος σταματά. Παγώνει. Τα λόγια στερεύουν. Ο πόνος διαπερνά το κορμί και το μυαλό. Τα δάκρυα τρέχουν από τα μάτια. Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει.
Μια ακόμα μαύρη μέρα. Μια ακόμα ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Καλό ταξίδι στα παιδιά μας, που η αγάπη τους για τα τέσσερα γράμματα τους πήρε μακριά.

Αυτή η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφτασε εκεί, τους άφησε εκεί και συνέχισε παραπέρα, μα η ψυχή τους θα αναπαύεται πάντα κάτω από τις φτερούγες του Δικέφαλου Αετού.
Τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες αυτών των παιδιών. Στον αβάσταχτο πόνο τους, δεν θα είναι μόνες. Η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ θα είναι πάντα δίπλα τους για να απαλύνει όσο γίνεται αυτόν τον πόνο.

Η σκέψη μας είναι και στους τραυματίες, που δίνουν τον δικό τους αγώνα.

Θα κάνουμε τα πάντα για να έχουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα, θα φροντίσουμε να επιστρέψουν γρήγορα στα σπίτια τους, θα είμαστε πάντα δίπλα τους.
Μια ευχή μόνο… Ποτέ ξανά…»

Δημοσιεύτηκε από PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

21:23 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

