Ομόφωνο Ψήφισμα της ΠΕΔΑ: «Όχι» στα πλευρικά διόδια σε Βαρυμπόμπη και Άγιο Στέφανο

Με ισχυρό και ομόφωνο μήνυμα, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) στέκεται στο πλευρό των Δήμων Κηφισιάς και Διονύσου, υιοθετώντας ψήφισμα με το οποίο απορρίπτει ρητά την επιχειρούμενη κατεδάφιση της Γέφυρας της Βαρυμπόμπης και την εγκατάσταση πλευρικών διοδίων στους κόμβους Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου.

Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια του κοινού αιτήματος που κατέθεσαν οι Δήμαρχοι Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, και Διονύσου, Κατερίνα Μαϊχόσογλου, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που ταλανίζει την τοπική κοινωνία επί 18 συναπτά έτη. Στο διάστημα αυτό, όλα τα Δημοτικά Συμβούλια, οι συλλογικοί φορείς αλλά και οι κάτοικοι των δύο Δήμων έχουν εκφράσει σθεναρά την αντίθεσή τους σε κάθε μορφή διοδίων στην περιοχή, αναδεικνύοντας τις σοβαρές επιπτώσεις που θα επιφέρει μια τέτοια εξέλιξη.

Οι επιπτώσεις των πλευρικών διοδίων:

Η εγκατάσταση πλευρικών διοδίων δεν αποτελεί απλώς ένα «τεχνικό έργο», αλλά μια παρέμβαση με σοβαρότατες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες:

Επιβάρυνση των κατοίκων με άδικες και επαναλαμβανόμενες χρεώσεις για μετακινήσεις εντός του οικιστικού ιστού.

Απορρύθμιση της τοπικής οικονομίας, με πτώση της εμπορικής και οικιστικής αξίας, πλήγμα στις επιχειρήσεις και αποθάρρυνση επενδύσεων.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους παράπλευρους δρόμους, καθώς οι οδηγοί θα αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές για να αποφύγουν τα διόδια.

Περιβαλλοντική επιβάρυνση με αύξηση των ρύπων λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης και επιπλέον πίεση στο οδικό δίκτυο εντός κατοικημένων περιοχών.

Όπως επεσήμαναν οι δύο Δήμαρχοι, οι μελέτες σε διεθνές επίπεδο έχουν ήδη αναδείξει τα δυσμενή πρότυπα που συνοδεύουν την εγκατάσταση διοδίων σε περιοχές κατοικημένες: συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση της αξίας γης και οικιστικών ζωνών, αλλά και επιδείνωση της κινητικότητας.

Το περιεχόμενο του ψηφίσματος της ΠΕΔΑ

Η ΠΕΔΑ, υιοθετώντας ομόφωνα το αίτημα των Δήμων Κηφισιάς και Διονύσου, αποφάσισε:

1. Να εκφράσει την κατηγορηματική αντίθεσή της στην επιχειρούμενη κατεδάφιση της Γέφυρας Βαρυμπόμπης και στην εγκατάσταση πλευρικών διοδίων στους κόμβους Βαρυμπόμπης – Αγίου Στεφάνου, καθώς και σε κάθε μορφή διοδίων στην περιοχή.

2. Να ζητήσει την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης του 2007, όπως τροποποιήθηκε το 2013, ώστε να απαλειφθεί οριστικά η πρόβλεψη για πλευρικά διόδια.

3. Να στηρίξει τις δίκαιες διεκδικήσεις των κατοίκων και των τοπικών φορέωνγια ε λεύθερη, ασφαλή και χωρίς επιπλέον κόστος μετακίνηση.

Δήλωση Δημάρχου Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά

«Η απόφαση της ΠΕΔΑ έρχεται να ενισχύσει τη φωνή των Δήμων μας και να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα: ότι οι πολίτες δεν θα ανεχθούν βάρη που δεν τους αναλογούν. Τα πλευρικά διόδια δεν είναι απλώς μια άδικη οικονομική επιβάρυνση. Είναι ένας παράγοντας κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης που θα γονατίσει κατοίκους και επιχειρήσεις.

Ζητάμε ρητά την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης, ώστε να διασφαλιστεί θεσμικά ότι το θέμα κλείνει οριστικά. Χρειάζονται γενναίες πολιτικές αποφάσεις, που θα επιλύσουν την στρέβλωση δεκαετιών.

Δεν θα επιτρέψουμε να θυσιαστεί το μέλλον των περιοχών μας στο όνομα μιας ξεπερασμένης συμβατικής πρόβλεψης».

Ένα μήνυμα προς την Πολιτεία

Η ομόφωνη στάση της ΠΕΔΑ δείχνει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους Δήμους Κηφισιάς και Διονύσου, αλλά συνολικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Αττικής. Η κεντρική εξουσία καλείται να αφουγκραστεί την κοινωνία, να λάβει υπόψη της τις πραγματικές ανάγκες και να σταματήσει κάθε σχεδιασμό που οδηγεί σε αδιέξοδα.