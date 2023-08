Οι ειδήσεις της νύχτας που πέρασε

Διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις της νύχτας που πέρασε.

Φωτιά σε γραφεία στο κέντρο της Κομοτηνής – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Κυριακής 20 Αυγούστου στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το xronos.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ, στο κέντρο της Κομοτηνής, στην οδό Παπαδήμα σε οικοδομή που στεγάζει γραφεία.

Ειδικότερα, στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 Πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ από την φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο χώρο.

Πυρκαγιά σε χώρο γραφείων στην Κομοτηνή. Σχετικό δελτίο τύπου:https://t.co/KSqVJA2aYc — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2023

Κάλυμνος: Διασώθηκαν 30 μετανάστες από το Λιμενικό – Χειροπέδες στον διακινητή τους – ΒΙΝΤΕΟ

Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 20/8, από το Λιμενικό Σώμα στην Κάλυμνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, πλοίο το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε και απεγκλώβισε από βραχώδη ακτή λίγο πιο βορειοανατολικά από το Βαθύ, 31 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλύμνου.

Μάλιστα, συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 περί παράνομης εισόδου στη χώρα κι ένας 24χρονος που φέρεται να είναι ο διακινητής.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Καλύμνου.

Σαντορίνη: Επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς για να μην συλληφθεί – Χειροπέδες σε δύο άτομα για ναρκωτικά

Στην σύλληψη δύο αλλοδαπών για-κατά περίπτωση- παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά και ενεργητική δωροδοκία προχώρησαν στη Σαντορίνη το Σάββατο (19/8) αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ύστερα από διερεύνηση πληροφοριών, πιστοποιήθηκε η δράση ενός από τους συλληφθέντες στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Σαντορίνη, καθώς εντοπίστηκε εντός οχήματος να κατέχει 4 γρ. κοκαΐνης και να προμαηθεύει τον δεύτερο συλληφθέντα.

Ειδικότερα, σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο και στην οικία του συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

266,5 γρ. κοκαΐνη,

215,6 γρ. ακατέργαστη κάνναβη,

39.220 ευρώ,

938 δολάρια

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

5 κάρτες SIM καθώς και

4 κινητά τηλέφωνα.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας ο πρώτος εκ των κατηγορούμενων, κάτοχος των προαναφερθέντων ναρκωτικών ουσιών, αντιλαμβανόμενος ότι θα συλληφθεί, επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς με το ποσό των 30.000 ευρώ προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη του.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Νέα Φιλαδέλφεια: Δεν σέβεστε τον Μιχάλη και την οικογένειά του – Η ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας Κατσουρή

Ανακοίνωση εξέδωσαν οι δικηγόροι της οικογένειας του Μιχάλη Κατσούρη, Χρήστος Μαυρομάτης και Σταύρος Γεωργόπουλος αργά το βράδυ της Κυριακής (20/8).

Ειδικότερα, οι δικηγόροι στην ανακοίνωσή τους, δηλώνουν ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι μπορεί να βρίσκεται φίλος της ΑΕΚ πίσω από το θανάσιμο τραυματισμό του Μιχάλη Κατσουρη.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων

«Accuse the other side of that which you are guilty» – «Κατηγορήστε την άλλη πλευρά για αυτό που είστε ένοχος». Γιόζεφ Γκαίμπελς, υπουργός προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας.

Προφανώς δεν σέβεστε τον Μιχάλη (δύσκολο πράγμα ο σεβασμός για το νεκρό, θέλει ψυχή).

Προφανώς δεν σέβεστε την οικογένεια του.

Προφανώς δεν σέβεστε αυτούς που μάχονται για την ανακάλυψη της αλήθειας (τους δικαστές).

Αλλά να διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα, αυτό πάει πολύ.

Τις τελευταίες ώρες από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ κυκλοφόρησε η είδηση ότι κάποιοι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο ο θανάσιμος τραυματισμός του Μιχαλη Κατσουρη να προήλθε από φίλο της ΑΕΚ που βρισκόταν δίπλα του, όταν καταδιώκονταν.

Επειδη αυτή η εκδοχή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα δηλώνουμε ότι θα στραφούμε με κάθε νόμιμο μέσο ενάντια:

-Σε όποιον προσπαθήσει να ξεπλύνει τις ευθύνες της Αστυνομίας, τις ευθύνες των -επικίνδυνων για κάθε κοινωνία -ναζιστών χούλιγκαν από την Κροατία καθώς και των εν Ελλάδι συνεργών τους.

-Σε όποιον προσπαθήσει να παραβλέψει ή αλλοιώσει στοιχεία της υπόθεσης.

-Σε όποιον προσπαθήσει να κουκουλώσει το τραγικό συμβάν και να το υποβιβάσει σε έναν τυχαίο εξ αμελείας τραυματισμό (παρόλο που αφενός δεν αποδεικνύεται αφετέρου δεν θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιας έντασης πλήγμα).

Και επειδή, λόγω της μυστικότητας της ανάκρισης δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες, σας προειδοποιούμε ότι υπάρχουν ακλόνητα στοιχειά που ακυρώνουν αυτή την εκδοχή, μας ενδιαφέρει όμως να μάθουμε ποιος γκαιμπελίσκος την σκέφτηκε

Χρήστος Μαυρομάτης

Σταύρος Γεωργόπουλος

Δικηγόροι Αθηνών».

Yπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Ροδόπη

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής 20 Αυγούστου στην Ροδόπη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική η φωτιά που έκαιγε σε χορτολιβαδική έκταση στο Φανάρι Ροδόπης ελέγχθηκε άμεσα. Όπως φαίνεται σε βίντεο από την ώρα που ξέσπασε η φωτιά φαίνεται πως πήρε μεγάλες διαστάσεις κατά την διάρκεια της νύχτας , ωστόσο, περιορίστηκε χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Την ίδια στιγμή, υπο μερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά σε καλαμιές στην Διαλαμπή Ροδόπης, οπού για την κατάσβεσή της επιχειρούν 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ νωρίτερα συμμετείχαν και 2 αεροσκάφη.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην Διαλαμπή Ροδόπης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2023

Τέλος όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες κανένα από τα μέτωπα δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές.

Αίγιο: Νεκρός ανασύρθηκε 68χρονος από παραλία

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το πρωί της Κυριακής 20 Αυγούστου, από παραλία στο Αίγιο ένας 68χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην παραλία Σελιανίτικων δήμου Αιγιαλείας κι έπειτα παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας.

Ξάνθη: Τέσσερις συλλήψεις ανηλίκων για εμπρησμό – Είχαν μαζί τους αναπτήρες

Σε τέσσερις συλλήψεις ανήλικων για εμπρησμό προχώρησε η Αστυνομία στην Ξάνθη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ενημέρωσε για φωτιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Πόρτο Λάγος, πίσω από τα νεκροταφεία Ξάνθης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η φωτιά είχε προκληθεί από τέσσερις ανήλικους Ρομά. Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και η φωτιά κατασβέστηκε, χωρίς να επεκταθεί σε διπλανά σπίτια ή οχήματα, που ήταν σε κοντινή απόσταση. Αποτεφρώθηκε όμως μια έκταση 1,5 στρέμματος με ξερά χόρτα.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν στο σημείο τους τέσσερις ανήλικους Ρομά, εκ των οποίων ο ένας έφερε κουκούλα τύπου full face, ενώ όλοι τους είχαν πάνω τους αναπτήρες. Οι ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, όπου εξακριβώθηκε η ηλικία τους (10,11,13 και 15 ετών). Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση.

Προανάκριση διενεργείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μπόρις Τζόνσον: Εντυπωσιασμένος με την Κάρυστο – Αυτή την παραλία ερωτεύτηκε ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός

Στιγμές χαλάρωσης για τον πρώην πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Εύβοια, και συγκεκριμένα στην Κάρυστο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ντόπιων στο evima.gr, ο Μπόρις Τζόνσον σήμερα το πρωί της Κυριακής (21/08) επισκέφτηκε ακόμα μια παραλία του δήμου Καρύστου, όπου για ακόμα μια φορά έμεινε έκπληκτος με τα πεντακάθαρα νερά και το πεντανόστιμο φαγητό.

Ειδικότερα χθες βρέθηκε στην παραλία Νημποριό στην Εύβοια, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις ωραιότερες παραλίες στην Ελλάδα, ενώ όπως ανέφεραν ντόπιοι που συνομίλησαν μαζί του στην τοπική ιστοσελίδα την δήλωση αυτή την έκανε αμέσως μετά την άφιξή του στο γραφικό, παραθαλάσσιο χωριό του δήμου Καρύστου.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, ο Βρετανός πρώην πολιτικός επισκέφθηκε το εστιατόριο «Μουριές» και δοκίμασε τις γνήσιες τοπικές γεύσεις του νησιού.

Το εν λόγω εστιατόριο βρίσκεται στο Παραδείσι Ευβοίας, ένα μικρό χωριό, μόλις δέκα λεπτά μακριά από την Κάρυστο, την πόλη όπου περνά μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών ο πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έβρος: Απετράπη η είσοδος 2.720 παράνομων μεταναστών κατά το διάστημα από 14 έως 17 Αυγούστου

Την είσοδο περίπου 900 παράτυπων μεταναστών, ανά ημέρα, στον Έβρο απέτρεψε τις προηγούμενες ημέρες η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία από 14 Αυγούστου και ώρα 06:00 έως 17 Αυγούστου την ίδια ώρα, ο συνολικός αριθμός αποτροπών εισόδου παράτυπων μεταναστών ανήλθε στις 2.720, ενώ συνελήφθησαν 85 παράτυποι μετανάστες.

Παράλληλα, στο ίδιο χρονικό διάστημα συνελήφθησαν σε όλη την ελληνική επικράτεια 29 διακινητές παράτυπων μεταναστών, εκ των οποίων οι 12 στον Έβρο.

Υπενθυμίζεται ότι στο διάστημα από 28 Ιουλίου έως και 7 Αυγούστου, συνελήφθησαν στη Μακεδονία και τη Θράκη ακόμα 58 διακινητές παράτυπων μεταναστών.

Τι αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ΕΛΑΣ

« Η Ελληνική Αστυνομία επαγρυπνά και, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες κρατικές αρχές, επιχειρεί εντατικά και συστηματικά για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων και την εξάρθρωση των εγκληματικών κυκλωμάτων διακίνησης παράτυπων μεταναστών, στη βάση της τήρησης της νομιμότητας, με γνώμονα το δραστικό περιορισμό του προβλήματος.»

Μύκονος: Καλαμάρια και γαρίδες από…χρυσάφι – Οργή τουρίστα που πλήρωσε 711 ευρώ σε εστιατόριο – ΦΩΤΟ

Στο επίκεντρο βρέθηκε για μια ακόμη φορά η Μύκονος για τις τιμές της που ζαλίζουν. Αυτή την φορά οργή προκάλεσε το ποσό που χρέωσε σε έναν τουρίστα εστιατόριο στο «νησί των Ανέμων» για 4 ποτά και για μια μερίδα με καλαμάρια και γαρίδες.

Όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια των realfm και realnews, Μαρία Δεναξά στα social media το #Mykonos έχει γίνει trend στο γαλλόφωνο Twitter και το εστιατόριο στη Μύκονο δυσφημείται μεταξύ των χρηστών, καθώς ο λογαριασμός κάνει τον γύρο των social media.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η δημοσιογράφος, το εστιατόριο κάλεσε μια παρέα τουριστών να κάτσουν «δωρεάν» σε ένα τραπέζι και όταν τους ήρθε ο λογαριασμός… ζαλίστηκαν, καθώς τα 4 ποτά που παρήγγειλαν αλλά και η μια μερίδα με καλαμάρια και γαρίδες χρεώθηκε 592,84 ευρώ.

Tέλος, σημειώνεται πως μαζί με το πουρμπουάρ, το ποσό έφτασε τα 711,41 ευρώ και γι’ αυτό ξέσπασε σάλος στα social media με το απίστευτο ποσό στο εστιατόριο της Μυκόνου.

Tραγωδία στην Βάρκιζα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα που κινείτο με αμαξίδιο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:00 το βράδυ στo 32ο χλμ της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, στην παραλιακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος, συγκρούστηκε με έναν 40χρονο, ο οποίος κινείτο με ηλεκτρικό αμαξίδιο, στο ύψος γνωστού νυχτερινού κέντρου, στη Βάρκιζα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο άτυχος άνδρας να χάσει την ζωή του, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ νεκρά ανασύρθηκαν και τα δύο σκυλάκια που είχε μαζί του.

Τέλος, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες το αυτοκίνητο έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα.

Άγριο ξύλο στην Φθιώτιδα – Άνδρας έβγαλε κατσαβίδι και καραμπίνα έπειτα από παρατήρηση για δυνατή μουσική

Αναστάτωση προκάλεσαν στους κατοίκους της Φθιώτιδας δύο περιστατικά ξυλοδαρμού που έλαβαν χώρα το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς υπήρξε συμπλοκή ατόμων νεαρής ηλικίας σε γνωστό μπαρ της περιοχής.

Όπως λένε οι πληροφορίες ο καβγάς ξεκίνησε από προσωπικές διαφορές δυο νεαρών που ήρθαν στα χέρια, όμως στη συνέχεια ο τσακωμός πήρε διαστάσεις και ενεπλάκησαν και άλλοι που ήρθαν για ενισχύσεις της μιας ή της άλλης πλευράς.

«Μπορεί να ήταν και δεκαπέντε άτομα που δέρνονταν μεταξύ τους. Μπουνιές, κλωτσιές, ακόμα και με σκαμπό χτυπούσε ο ένας τον άλλο. Κάποια από αυτά ήταν ανήλικα και μεθυσμένα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει δεν πάει άλλο…», ανέφερε στο τοπικό μέσο γονέας που έπεσε πάνω στον καβγά πηγαίνοντας να παραλάβει την κόρη του.

Ένα από τα παιδιά μεταφέρθηκε με χτυπήματα στο κεφάλι στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου του έγιναν ράμματα και πήρε εξιτήριο Μάλιστα, υπάρχουν φόβοι ότι έχει ανοίξει βεντέτα μεταξύ των παρεών που ενεπλάκησαν στον καβγά, καθώς είναι από διαφορετικές περιοχές της ανατολικής Φθιώτιδας.

«Που είναι να τον σκοτώσω»

Το δεύτερο περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, έξω από το φούρνο στην παραλία.

Στο σημείο, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων στην ιστοσελίδα, έφτασε ένας γνωστός κάτοικος της ευρύτερης περιοχής ο οποίος ήταν σε κατάσταση μέθης και κυκλοφορούσε με δυνατή μουσική στο αυτοκίνητο, σηκώνοντας στο πόδι όλη τη γειτονιά.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα, όταν πήγε κάποιος και του ζήτησε να χαμηλώσει τη μουσική ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου του επιτέθηκε. Ο άνδρας που του έκανε παρατήρηση για τη μουσική αμυνόμενος τον χτύπησε και έπεσε κάτω.

Έπειτα, φίλος του τον σήκωσε και τον έβαλε στο αυτοκίνητο, εκείνος όμως επανήλθε με κατσαβίδι προσπαθώντας πάλι να του επιτεθεί. Τότε ενεπλάκησαν άλλοι παρευρισκόμενοι που τον γνώριζαν και τον απώθησαν βάζοντάς τον πάλι στο αυτοκίνητο, με το οποίο απομακρύνθηκε.

Στη συνέχεια ο μεθυσμένος οδηγός επέστρεψε με το αυτοκίνητο αυτή τη φορά κρατώντας μια καραμπίνα και φωνάζοντας «που είναι να τον σκοτώσω», ψάχνοντας τον άνδρα που του έκανε την παρατήρηση και τον χτύπησε.

Οι παρευρισκόμενοι και οι γείτονες σοκαρισμένοι προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν και να του πάρουν το όπλο. Ευτυχώς εκείνη την ώρα ήρθε και η αστυνομία η οποία είχε ενημερωθεί για το περιστατικό.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ του πήραν το όπλο και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας, όπου κρατείται στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Τηλεοπτικό συνεργείο περικύκλωσαν οι φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη με τους άνδρες της Πυροσβεστικής, τους εθελοντές και τους κατοίκους να βιώνουν ακόμη μία νύχτα αγωνίας.

Μάλιστα, το βράδυ της Κυριακής o ρεπόρτερ του Mega, Θεολόγος Ηλιού, μίλησε για τις στιγμές αγωνίας που βίωσε ο ίδιος, καθώς το συνεργείο του τηλεοπτικού σταθμού αλλά και δύο κάτοικοι της περιοχής είχαν περικυκλωθεί από τις φλόγες.

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία κατάφερε να τους απεγκλωβίσει. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 198 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 59 οχήματα.



«Αυτό που βιώσαμε είναι ενδεικτικό της κατάστασης που υπάρχει εδώ και δύο μέρες στην Αλεξανδρούπολη. Βρισκόμασταν στο Απαλό όπου είχε σταλεί 112 μόνο για του καπνούς, φεύγαμε από το χωριό, ήμασταν στην περιοχή Λάκκα κι εκεί ξαφνικά γύρισε ο αέρας, μας περικύκλωσε και εγκλωβιστήκαμε σε ένα μαντρί μαζί με τους ιδιοκτήτες» είπε ο δημοσιογράφος.

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μαζί μας ήταν και δύο αδέλφια, ένας άντρας και μια γυναίκα και προσπαθούσαν να σβήσουν με κουβάδες τη φωτιά. Δεν ήθελαν να φύγουν. Η περιοχή είχε ξανακαεί και δεν πίστευαν ότι θα έπιανε ξανά. Βλέπαμε να μας περικυκλώνει η φωτιά και ευτυχώς υπήρχε ψυχραιμία από τους κατοίκους και από τις Αρχές που ήμασταν συνεχώς σε επικοινωνία μαζί τους. Οι άνθρωποι δεν ήθελαν να φύγουν, ήθελαν να σώσουν το βιό τους. Τους πείσαμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από όλα».

Νέα Φιλαδέλφεια: Νέα βίντεο ρίχνουν φως στα άτομα δίπλα στον Μιχάλη Κατσουρή – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Στα άτομα που βρίσκονταν κοντά στον Μιχάλη Κατσουρή, τα κρίσιμα λεπτά της επίθεσης που εξαπολύθηκε εναντίον του κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, εστιάζουν τις έρευνές τους οι αστυνομικές αρχές. Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. έχουν στη διάθεσή τους νέα βίντεο, μέσω των οποίων φαίνεται πως έχουν εντοπίσει και ταυτοποιήσει τουλάχιστον άλλα τέσσερα πρόσωπα, που κινούνταν μαζί με τον 29χρονο οπαδό της ΑΕΚ.

Ειδικότερα, τα άτομα αυτά αναζητούνται ως πολύτιμοι μάρτυρες για να πουν τι συνέβη στα «τυφλά» σημεία των συμπλοκών. Θεωρείται πως ενδεχομένως να είδαν ποιοι επιτέθηκαν στον Μιχάλη Κατσουρή και ίσως ποιος ήταν εκείνος που του κατάφερε την μοιραία μαχαιριά στο μπράτσο.

Από την Αστυνομία γίνεται προσπάθεια καθαρισμού των βίντεο, που μπορεί να δείχνουν την δολοφονική επίθεση στον 29χρονο, αλλά σημαντικές κρίνονται και οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα στελέχη της αστυνομίας χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό που καθαρίζει την εικόνα των βίντεο.

Σε βίντεο ντοκουμέντο ο Μιχάλης διακρίνεται να «έχει γίνει ένα» με άλλα τέσσερα άτομα τέσσερις γύρω του. Μάλιστα, ένας άνδρας με κόκκινη μπλούζα είναι δίπλα του συνεχώς και τρέχει μαζί του. Όπως αποκάλυψε η Realnews, οι αξιωματικοί της Ασφάλειας που έχουν αναλάβει την εξιχνίαση της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσουρή, προσπαθούν να εντοπίσουν αυτόν τον άνδρα, καθώς θεωρούν βέβαιο ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο θα αποτελέσει το «κλειδί», προκειμένου να αποκαλυφθεί ο δράστης.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι ακόμη και το μοιραίο χτύπημα στον 29χρονο να προήλθε τυχαία. Την ίδια ώρα, το όπλο του εγκλήματος παραμένει άφαντο, ενώ τα πρώτα αποτέλεσμα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια έδειξαν ότι δεν βρέθηκε DNA του δολοφονημένου Μιχάλη πάνω στα μαχαίρια των χούλιγκαν.

Την Δευτέρα αναμένεται η άρση του απορρήτου των κινητών των συλληφθέντων μέσω των οποίων ελπίζουν οι αρχές ότι θα εντοπίσουν βίντεο με το πρόσωπο του δολοφόνου, ενώ ψάχνουν και στα οχήματα των Κροατών δείγματα DNA.

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους για δεύτερη νύχτα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Νύχτα αγωνίας αναμένεται και η αποψινή στην Αλεξανδρούπολη, εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη από τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αυτή την ώρα οι προσπάθειες κατάσβεσης έχουν επικεντρωθεί σε Νίψα, Δωρικό και Αμφιτρίτη όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι δυσκολεύοντας το έργο πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, οι προσπάθειες κατάσβεσης έχουν επικεντρωθεί σε Νίψα, Δωρικό και Αμφιτρίτη ενώ καταβάλλονται επίσης προσπάθειες για να θωρακιστεί η βιομηχανική ζώνη της Αλεξανδρούπολης.

Επιπρόσθετα, ο κ. Πέτροβιτς ανέφερε ότι θα είναι μία δύσκολη νύχτα καθώς στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης και δημιουργούν αναζοπυρώσεις. Πρόσθεσε ότι είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια και τον γγ Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Οι πυροσβέστες, με την συνδρομή εθελοντών και του στρατού, προσπαθούν να σώσουν σπίτια, περιουσίες, επιχειρήσεις και να περιορίσουν την πυρκαγιά, που έχει τρία κύρια μέτωπα. Οι ισχυροί άνεμοι, ωστόσο, δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Στις 6 το απόγευμα της Κυριακής η φωτιά μπήκε στο χωριό Δωρικό και οι πυροσβέστες μαζί με κατοίκους και εθελοντές ρίχτηκαν στη μάχη για να σώσουν τις περιουσίες. Οι φλόγες εισέβαλαν στις πρώτες αυλές των σπιτιών, ωστόσο, κατάφεραν τελικά να μην καούν σπίτια, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Mega.

Κάτοικοι και πυροσβέστες έσπαγαν με σφυριά τις κλειδαριές για να μπουν μέσα στα σπίτια και να τα σώσουν. Οι στιγμές ήταν εφιαλτικές, ενώ και ο ιερέας του χωριού έκανε προσευχές για να σβήσει η φωτιά.

Σπίτια έχουν καεί στα Πεύκα λόγω της μεγάλης φωτιάς, ενώ ζημιές έχουν υποστεί κατοικίες στο Αετοχώρι, όπου κάηκε και η εκκλησία, με τις εικόνες να προκαλούν μεγάλη θλίψη. Παράλληλα, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, επτά πυροσβέστες και ένας εθελοντής που συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Οι πέντε διακομίστηκαν με αναπνευστικά προβλήματα, ένας με τραύμα στο κάτω άκρο (επιχειρούσε στην περιοχή Αγνάντια), ένας με οφθαλμολογικό πρόβλημα, και ένας με έγκαυμα στο χέρι.

Δείτε εικόνες από την μεγάλη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές για να σώσουν το Δωρικό: