Οι ειδήσεις της νύχτας που πέρασε

Διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις της νύχτας που πέρασε.

Πτολεμαΐδα: Επιτέθηκαν σε 37χρονο με σουγιά και τον τραυμάτισαν-Συνελήφθησαν οι δύο δράστες

Επίθεση με σουγιά δέχθηκε 37χρονος άνδρας στην Πτολεμαίδα απο δύο αγνώστους. Οι δράστες συνελήφθησαν μετά από λίγες ώρες.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (16/6) όταν οι δύο δράστες (23 και 20 ετών) επιτέθηκαν αρχικά στον 37χρονο με τη χρήση ενός κομματιού ξύλου, ενώ στη συνέχεια ο 23χρονος, με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου (σουγιά), τον τραυμάτισε στην κοιλιακή χώρα.

Οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο αλλά συνελήφθησαν αργότερα (το απόγευμα) από αστυνομικούς, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο».

Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν το αιχμηρό αντικείμενο και το κομμάτι ξύλου, με τα οποία οι δράστες επιτέθηκαν στο θύμα τους. Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Εορδαίας, ενώ σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, με την οποία οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Κρήτη: Πήρε εξιτήριο η 40χρονη γυναίκα που ήταν στην εντατική μετά από επίσκεψη στον οδοντίατρο- Τα πρώτα λόγια της

Ευχάριστα είναι τα νέα για την 40χρονη νηπιαγωγό από τον Ζαρό που πριν από μερικές εβδομάδες βρέθηκε να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από επίσκεψή της στον οδοντίατρο, καθώς παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η 40χρονη, μετά την πολυήμερη νοσηλεία της στην εντατική, βγήκε νικήτρια και έλαβε εξιτήριο από το ΠΑΓΝΗ, όπως αναφέρει το creta24.gr.

Η νηπιαγωγός μάλιστα βρήκε τη δύναμη να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο για την αγάπη που εισέπραξε όλο αυτό το διάστημα.

Δείτε το ποστ:

Βόλος: Καταδικάστηκε 45χρονος χρήστης ναρκωτικών- «Φοβάμαι το παιδί μου», τα λόγια της μάνας

Ένοχος από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για ενδοοικογενειακή απειλή και εξύβριση και πρόκληση φθορών στο σπίτι της ηλικιωμένης μητέρας του, κρίθηκε 45χρονος άνδρας στον Βόλο.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr o κατηγορούμενος, που είναι χρόνιος χρήστης ναρκωτικών και αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 μηνών, με μερική έκτιση ποινής 2 μηνών, ωστόσο άσκησε έφεση και θα μείνει εκτός φυλακής μέχρι να γίνει η δίκη στο Εφετείο.

Ως μάρτυρας κατέθεσε η ηλικιωμένη μητέρα του κατηγορούμενου, που είπε ότι τα επεισόδια με τον γιο της που είναι χρήστης ναρκωτικών είναι επαναλαμβανόμενα, αναφέρθηκε στο επεισόδιο που έγινε την περασμένη Κυριακή, σε χωριό περιφερειακά του Βόλου και είπε ότι προκάλεσε φθορές περίπου 600 € στο σπίτι που είναι δικό της. Η γυναίκα είπε ότι φοβάται αυτές τις κινήσεις του 45χρονου, που είναι απρόβλεπτος και σε ερώτηση του προέδρου του Δικαστηρίου παραδέχτηκε ότι ο γιος της απείλησε ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι.

Ενώ αρχικά στην κατάθεσή της είπε πει ότι ο κατηγορούμενος της είπε πει «αν σε σκοτώσω δεν θα έρθω στην κηδεία σου χθες στην εκδίκαση της υπόθεσης όταν ρωτήθηκε είπε ότι δεν θυμάται. Η γυναίκα είπε ότι της ζητάει χρήματα και ζήτησε από το Δικαστήριο να μεσολαβήσει, ώστε οι γιατροί στο Νοσοκομείο να του γράφουν τα ψυχιατρικά του φάρμακα. Ο κατηγορούμενος κατέθεσε στο Δικαστήριο ότι την περασμένη Κυριακή ήθελε να μπει στο σπίτι και η μητέρα του δεν του άνοιγε, οπότε εκνευρισμένος άρχισε να την βρίζει, να την απειλεί, πήρε ένα σίδερο έσπασε τα τζάμια δύο παραθύρων και προκάλεσε ζημιές στα παραθυρόφυλλα.

Για τα χρήματα που ζητάει είπε ότι δεν τα θέλει για να αγοράσει ναρκωτικά, καθώς είναι σε πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ και έχει να κάνει χρήση ένα χρόνο περίπου, αλλά για ιδιώτη γιατρό που για να του γράψει φάρμακα ζητάει 70 € κάθε μήνα. Ο 45χρονος, σε σχετική ερώτηση του προέδρου είπε ότι θα ήθελε να πάει σε ένα άλλο περιβάλλον για να ηρεμήσει. Η εισαγγελική πρόταση ήταν να κριθεί ένοχος και για τις δύο πράξεις, όπως αποφάσισε τελικά το Δικαστήριο.

Άνω Λιόσια: Βρέθηκε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στο δρόμο με εκρηκτικό μηχανισμό

Εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή των Άνω Λιοσίων, το οποίο περιείχε εκρηκτικό – εμπρηστικό μηχανισμό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ στις 20:10 δέχτηκε κλήση η Άμεση Δράση για πυροβολισμούς που ακούστηκαν.

Κατόπιν, ΙΧ βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στη διασταύρωση των οδών Ραψάνης και Αλιάκμωνος. Σε αυτό εντοπίστηκε εμπρηστικος – εκρηκτικός μηχανισμός, καθώς και διαρρηκτικά εργαλεία.

Όπως έγινε ακόμη γνωστό, έγινε ακολούθως ελεγχόμενη έκρηξη από πυροτεχνουργούς της ΕΛΑΣ.

Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι πέταξαν βόμβα μολότοφ σε αυλή σχολείου

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή Πεύκα, στη Θεσσαλονίκη, όταν άγνωστοι προχώρησαν σε ρίψη αυτοσχέδιας βόμβας μολότοφ στο προαύλιο της σχολικής μονάδας του 1ου Δημοτικού σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας ThessToday.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ που χτενίζουν αυτή την ώρα την ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό των δραστών.

Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της επίθεσης.

Νέα Μάκρη: Συνελήφθη 55χρονος που αναζητούνταν ως φυγόποινος για περίπτωση απάτης

Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής στη Νέα Μάκρη μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και έπειτα από πολυήμερες αναζητήσεις, από αστυνομικούς του τμήματος Αναζητήσεων της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 55χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ανεκτέλεστη δικαστική απόφαση.

Συγκεκριμένα, ο 55χρονος έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 5 ετών για το αδίκημα της απάτης τετελεσμένης και σε απόπειρα κατά συρροή και κατά συναυτουργία με όφελος άνω των 120.000 ευρώ.

Ειδικότερα, ο 55χρονος από κοινού με συνεργούς, κατήρτιζαν πλαστά συμβολαιογραφικά έγγραφα κατάλληλα για την επίτευξη εικονικής αγοραπωλησίας οικοπέδων μεγάλης αξίας, ιδιοκτησίας ημεδαπών κατοίκων του εξωτερικού (μερικοί εξ’ αυτών θανόντες) προκειμένου να τα ιδιοποιηθούν.

Το παράνομο όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα υπερέβη τις 350.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ναυάγιο στην Πύλο: Ομολόγησε ένας εκ των συλληφθέντων – Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες

Ομολόγησε ότι είναι διακινητής ένας εκ των εννέα Αιγυπτίων συλληφθέντων για το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επιβεβαιώθηκε η πληροφορία ότι ένας εκ των συλληφθέντων ομολόγησε πως είναι διακινητής, ο οποίος μάλιστα περιέγραψε τι προηγήθηκε του απόπλου από την Αίγυπτο και τι ακολούθησε επάνω στο αλιευτικό σκάφος μέχρι τη στιγμή της βύθισης του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι υπόλοιποι επτά αρνούνται ότι είναι μέλη του κυκλώματος διακίνησης και επιμένουν ότι δεν έχουν καμία ανάμειξη με την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, υπενθυμίζεται ότι δεκάδες διασωθέντες μεταφέρθηκαν ήδη στη δομή φιλοξενίας στη Μαλακάσα, ενώ οι Αρχές συλλέγουν συνεχώς νέα στοιχεία για τη δράση των εννέα Αιγυπτίων συλληφθέντων.

«Βαρύ» κατηγορητήριο για τους εννέα συλληφθέντες

Στα κρατητήρια του Λιμεναρχείου Καλαμάτας θα παραμείνουν έως τη Δευτέρα οι οκτώ από τους εννέα κατηγορούμενους διακινητές.

Σημειώνεται ότι ο ένατος νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ όλοι τους είναι Αιγύπτιοι, από 20 έως 40 ετών.

Αντιμετωπίζουν ανάμεσα σε άλλα, τα κακουργήματα της πρόκλησης ναυαγίου και της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν τη Δευτέρα.

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ηλίας Σιακαντάρης, επανέλαβε ότι το Λιμενικό προσέγγισε το μοιραίο αλιευτικό δύο ώρες πριν το ναυάγιο και δεν έχει καμία σχέση με τη βύθιση του σκάφους.

«Το Λιμενικό προσέγγισε το αλιευτικό δύο ώρες πριν το ναυάγιο – Έλαβε απάντηση «No help…Go Italy». Οι επιβαίνοντες αρνήθηκαν κάθε βοήθεια και το αλιευτικό συνέχισε την πορεία του. Δεν μπορεί να συναρτάται η προσέγγιση του Λιμενικού με τη βύθιση του σκάφους μόνο και μόνο χρονικά», είπε συγκεκριμένα.

Μάλιστα, το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος διευκρίνισε αργότερα ότι 3 ώρες πριν από βύθιση του αλιευτικού, ελληνικό σκάφος το πλησίασε, έριξε σκοινί και έδεσε στο πλάι το ψαράδικο για λίγα λεπτά, προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση του πλοίου αλλά και να συνομιλήσουν οι Έλληνες αξιωματικοί με τους κυβερνήτες του σκάφους.

Από την πλευρά του ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς συγκάλεσε διευρυμένη σύσκεψη με υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες για όλα τα ζητήματα που αφορούν στο σεβασμό των δικαιωμάτων των διασωθέντων αλλά και των κατηγορουμένων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο δικαίωμα επικοινωνίας όσων μεταφέρθηκαν στη δομή της Μαλακάσας.

Οι μαρτυρίες για τους αδίστακτους διακινητές

Αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες των επιζώντων του ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου, σε διεθνή ύδατα. Μπορεί να κατάφεραν να σωθούν αλλά είδαν τις οικογένειες τους, τις γυναίκες και τα παιδιά τους, να βυθίζονται στα νερά της Μεσογείου μαζί με το σαπιοκάραβο που ξεκίνησαν να ταξιδεύουν για μία καλύτερη ζωή.

Στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς σωσίβια και για μέρες δίχως νερό.

«Άκουσα από το δορυφορικό κανάλι μεγάλο πλοίο να ρωτάει αν χρειαζόμαστε βοήθεια και ο καπετάνιος μας απάντησε, όχι», αναφέρει χαρακτηριστικά 24χρονος Πακιστανός, ο οποίος αναγνώρισε μεταξύ των διασωθέντων μέλη της ομάδας των διακινητών.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ταξίδευαν οι επιβάτες του αλιευτικού σκάφους περιέγραψε στο enikos.gr η νοσηλεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κατερίνα Τσατά, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε μία συγκλονιστική μαρτυρία δύο προσφύγων που εξαιτίας του τραγικού ναυαγίου ανέπτυξαν φιλικούς δεσμούς.

«Δύο πρόσφυγες που ήταν πολύ ταλαιπωρημένοι μας περιέγραψαν τις τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ταξίδευαν λέγοντας ότι ουσιαστικά ο ένας ήταν δίπλα στον άλλον με λυγισμένα τα γόνατα προς το στήθος, χωρίς τη δυνατότητα να τα τεντώσουν, τα είχαν αγκαλιάσει με τα χέρια τους, ενώ κάθονταν με το κεφάλι τους σκυφτό»

«Αμέσως μετά, οι δύο μετανάστες έβαλαν τα κλάματα ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και είπαν: “Εγώ είμαι από τη Συρία εκείνος από την Αίγυπτο, δεν γνωριζόμασταν πριν το ναυάγιο, αλλά πλέον έχουμε γίνει οι καλύτεροι φίλοι επειδή μας ένωσε το τραγικό γεγονός”», ανέφερε.

Σοκ προκαλούν, επίσης, οι μαρτυρίες για τους αδίστακτους διακινητές, οι οποίοι τους πήραν τα χρήματα λέγοντας ψέματα για τις συνθήκες του ταξιδιού αλλά και για τον αριθμό των επιβαινόντων.

«Ο χειριστής και ο μηχανικός του σκάφους μάλλον θα πνίγηκαν. Υπήρχαν όμως δύο άτομα που έκαναν κουμάντο. Μας έλεγαν να κάτσουμε σε συγκεκριμένες θέσεις για να μη γέρνει το σκάφος, μας φοβέριζαν συνέχεια και μας έδιναν να πιούμε βρώμικο νερό ενώ αυτοί έπιναν καθαρό. Ένα άτομο μόνο φορούσε σωσίβιο, το οποίο το είχε φέρει μόνος του. Στο σκάφος δεν υπήρχαν σωσίβια. Στην αρχή είχαν πει ότι θα ταξιδεύαμε 400 άτομα και τελικά ήμασταν 700», αποκαλύπτει ένας εκ των διασωθέντων.

Τοπικός παράγοντας της Καλαμάτας μίλησε με διασωθέντα, ο οποίος του περιέγραψε: «Όταν έφευγαν είπαν “750 άτομα κλείσαμε”. Είναι σίγουρα πολλοί στο αμπάρι, πιέστηκε και αυτός να μπει στο αμπάρι, αρνήθηκε και αυτό τον έσωσε».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι συνθήκες κατά τη διάρκεια του πενθήμερου ταξιδιού ήταν δραματικές: «Υπήρχε άτομο που επισκεύαζε τη μηχανή αλλά συνέχεια χάλαγε. Όταν ένα πλοίο μας πέταξε νερό το πήραν όλο οι Αιγύπτιοι. Τσακωθήκαμε και μετά μας έδωσαν. Μας έδινε φαγητό μόνο εάν του δίναμε λεφτά, μας έβριζε και μας χτυπούσε. Έκανε παρέα με τον καπετάνιο».

Συγγενής αγνοουμένου τόνισε: «Μου είπε ότι μόλις μπήκε μέσα στο καράβι είπε “εδώ χωράνε 50 παιδιά και έβαλαν 750 παιδιά“. Λέει 100% θα πάει μέσα στο νερό. Εγώ λέω κατέβα, μην πας σε αυτό το καράβι. Με το ζόρι τους βάζανε μέσα. Ήταν μαφία, είχαν πιστόλια και είχαν και μαχαίρια».

Παράλληλα, οι διασωθέντες περιέγραψαν την οργάνωση των εγκληματικών δικτύων διακίνησης ανθρώπων στη Λιβύη: «Στη Λιβύη μείναμε σε σπίτι μαζί με 200 άτομα. Την επόμενη μέρα μας πήγαν με 12 οχήματα σε άλλο σπίτι στο Τομπρούκ. Μετά με φορτηγά μας πήγαν σε παραλία. Εκεί με μικρά σκάφη μας μετέφεραν στο αλιευτικό μπλε σκάφος, όπου δύο άτομα έκαναν κουμάντο και μας είπαν που θα κάτσουμε».

«Είχε πάρει μεγάλη κλίση» – Τι κατέθεσε ο κυβερνήτης του σκάφους του Λιμενικού

Στοιχεία από την κατάθεση του κυβερνήτη του σκάφους του Λιμενικού που ήταν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πριν αλλά και μετά το ναυάγιο στην Πύλο αποκαλύπτει το enikos.gr.

O κυβερνήτης σχετικά με το περιστατικό στις 22:40 όταν το σκάφος του Λιμενικού έριξε σχοινί στο αλιευτικό φέρεται να κατέθεσε τα εξής: «Τους πλησιάσαμε για να δούμε αν θέλουν συνδρομή αν έχουν πρόβλημα. Να επαληθεύσουμε αν είναι όλοι καλά. Δεν έγινε ρυμούλκηση. Ρίξαμε το σχοινί και το πετάξαμε στη θάλασσα. Η αγωνία τους τότε ήταν να πάνε στην Ιταλία. No help go Italy».

Ναυάγιο στην Πύλο: «Ταξίδευαν με λυγισμένα τα γόνατα στο στήθος και με κατεβασμένα τα κεφάλια» – Συγκλονιστική μαρτυρία στο enikos.gr

Παράλληλα, σχετικά με το ναυάγιο είπε: « Είχε πάρει μεγάλη κλίση. Εμείς είδαμε κόσμο στο νερό. Μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε περισυλλογή».

Τα στοιχεία των καταθέσεων όλων των εμπλεκόμενων αλλά και των μεταναστών έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία της υπόθεσης που βρίσκεται ήδη στα χέρια του Εισαγγελέα.

Η ταυτοποίηση του βασικού καπετάνιου του αλιευτικού σκάφους

Όσον αφορά στους διασωθέντες μετανάστες, συνολικά 68 άτομα έχουν μεταφερθεί στη Δομή, ανάμεσα τους και κάποιοι ανήλικοι, που στη συνέχεια θα μεταβούν σε δομές ανηλίκων. Όλοι τους θα εξεταστούν από γιατρούς, θα μιλήσουν με ψυχολόγο και στη συνέχεια θα εγκατασταθούν στο κέντρο υποδοχής.

Ταυτόχρονα, στη Δομή έχουν ήδη φτάσει και συγγενείς των διασωθέντων, προκειμένου να συναντήσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ την ίδια ώρα, συγγενείς αγνοουμένων παραμένουν στο λιμάνι της Καλαμάτας, ελπίζοντας ότι θα μάθουν νέα για τους δικούς τους με φωτογραφίες στα χέρια αναζητούν στοιχεία που θα αναπτερώσουν τις ελπίδες τους. Οι έρευνες πάντως συνεχίζονται, αν και όσο περνούν οι ώρες μειώνονται και οι πιθανότητες για εντοπισμό επιζώντων, ενώ τον γύρο του κόσμου κάνει η συγκινητική στιγμή στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου Σύρος πρόσφυγας αγκαλιάζει τον 18χρονο αδερφό του που σώθηκε.

Εξάλλου, σε ερασιτεχνικό βίντεο, που έβγαλε μέλος πληρώματος παραπλέοντος εμπορικού πλοίου, το οποίο πρώτο προσέγγισε το δουλεμπορικό, φαίνεται η μεταφορά τροφίμων και νερού τα οποία έχουν δεθεί σε σωσίβιο και το τραβούν προς το μοιραίο σκάφος κάποιοι από τους επιβαίνοντες.

Τηλεφωνικό κέντρο για την αναγνώριση των θυμάτων

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κτίριο «Κεράνης» του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στη λεωφόρο Θηβών θα εδρεύει η Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών προκειμένου να υπάρχει περαιτέρω αρωγή στην προσπάθεια αναγνώρισης των θυμάτων του ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως θα λειτουργήσει και τηλεφωνικό κέντρο για τον ίδιο λόγο.

Το τηλέφωνο και τo email επικοινωνίας με την Ελληνική Ομάδα D.V.I., θα είναι τo 2131386000 και το [email protected], αντίστοιχα.

Το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί από το Σάββατο 17 Ιουνίου 2023 κατά τις ώρες 09.00 έως 19.00 (UTC+3) σε καθημερινή βάση και θα υποστηρίζει τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Αραβικά, Παστό και Ουρντού.

Η ελληνική ομάδα DVI, έχει αναλάβει το ανθρωπιστικό έργο της αναγνώρισης των θυμάτων της εν θέματι καταστροφής, σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, την γενική γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στο κτίριο Κεράνης, επίσης, θα γίνεται η υποδοχή των συγγενών των θυμάτων για την εξέτασή τους και τη λήψη βιολογικού υλικού (DNA), κατόπιν σχετικής συνεννόησης μαζί τους.

Ναυάγιο στην Πύλο: Τηλεφωνικό κέντρο για την αναγνώριση των θυμάτων

Στο κτίριο «Κεράνης» του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στη λεωφόρο Θηβών θα εδρεύει η Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών προκειμένου να υπάρχει περαιτέρω αρωγή στην προσπάθεια αναγνώρισης των θυμάτων του ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως θα λειτουργήσει και τηλεφωνικό κέντρο για τον ίδιο λόγο.

Το τηλέφωνο και τo email επικοινωνίας με την Ελληνική Ομάδα D.V.I., θα είναι τo 2131386000 και το [email protected], αντίστοιχα.

Το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί από το Σάββατο 17 Ιουνίου 2023 κατά τις ώρες 09.00 έως 19.00 (UTC+3) σε καθημερινή βάση και θα υποστηρίζει τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Αραβικά, Παστό και Ουρντού.

Η ελληνική ομάδα DVI, έχει αναλάβει το ανθρωπιστικό έργο της αναγνώρισης των θυμάτων της εν θέματι καταστροφής, σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, την γενική γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στο κτίριο Κεράνης, επίσης, θα γίνεται η υποδοχή των συγγενών των θυμάτων για την εξέτασή τους και τη λήψη βιολογικού υλικού (DNA), κατόπιν σχετικής συνεννόησης μαζί τους.