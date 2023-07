Μήλος: Σάλος με Γαλλίδα δημοσιογράφο που σχολίασε την τιμή κρασιού σε bar – «Να πας στο σπίτι σου…»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση στο Twitter της δημοσιογράφου Yannick Pasquet, η οποία εργάζεται στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, από Έλληνες χρήστες, όπου η ίδια σχολίαζε στα γαλλικά την τιμή ενός ποτηριού κρασιού που παρήγγειλε σε beach bar στην Μήλο και κόστιζε 11 ευρώ.

«Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα! Και δεν είμαι ούτε στη Μύκονο ούτε στη Σαντορίνη… Ο τουρισμός έχει χάσει τα μυαλά του!» έγραψε η δημοσιογράφος σε tweet της.

Μέσα σε λίγες ώρες προκλήθηκε σάλος, με τους χρήστες μεταξύ άλλων να σχολιάζουν πως «Όταν επισκεπτόμαστε τη χώρα σας με το 1/4 των μισθών σας, δεν λέμε τίποτα για τις γελοίες τιμές. Έρχεσαι εδώ, έχεις μια σαλάτα και ένα κρασί για 4 άτομα και πιστεύεις ότι η γνώμη σου λαμβάνεται σοβαρά υπόψη…».

Άλλος χρήστης έγραψε «ένα μικρό μπουκάλι νερό κοστίζει στις Βρυξέλλες 8 ευρώ. Αλλά αυτό είναι κανονικότητα. Ένα κιλό μοσχάρι στη Ζυρίχη 40 ευρώ και αυτό είναι επίσης κανονικότητα. Αλλά ξέχασα ότι πρέπει να είμαστε πάντα σκλάβοι εδώ για εσάς», όπως και την αποκάλεσε δωσίλογο.

A small bottle of water in Brussels 8 Euro. But this is normality. One kg beef in Zurich 40 euro and this is also normality too . But i forgot that we always must be slaves here for you .

