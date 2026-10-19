LIVE η κίνηση: «Έμφραγμα» σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας – Άνω των 45 λεπτών οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Άλλη μια δύσκολη Δευτέρα με την κίνηση στο «κόκκινο» σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιαρισμένος είναι από νωρίς ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο και την κάθοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας, αλλά και στην έξοδο της Αθηνών – Κορίνθου.

Προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν, όσοι κινούνται στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στην Αλεξάνδρας και τη Μεσογείων.

Κίνηση για γερά νεύρα παρατηρείται και στη Λεωφόρο Σχιστού, όπως και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο

Άνω των 45’ από κόμβο Περιφερειακή Αιγάλεω μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα

20΄-25΄ από κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 20′-25′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.