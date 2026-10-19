Λαμία: Τροχαίο με μηχανάκι μπροστά από το αστυνομικό μέγαρο – Δύο τραυματίες – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λαμία, μπροστά από το Αστυνομικό Μέγαρο της πόλης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ του LamiaReport, μηχανάκι που κατέβαινε την οδό Αθηνών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο (Ι.Χ.Ε.) που οδηγούσε γυναίκα και εκινείτο από την αντίθετη κατεύθυνση.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να καταλήξει με δύναμη στο οδόστρωμα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και η οδηγός του αυτοκινήτου.

Κινητοποίηση και διακομιδή στο Νοσοκομείο

Αστυνομικοί από το Αστυνομικό Μέγαρο έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο κλήθηκαν και έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα πληρώματα των οποίων παρέλαβαν τους δύο τραυματίες και τους διακόμισαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεία.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.