Λαμία: Τροχαίο με μηχανάκι μπροστά από το αστυνομικό μέγαρο – Δύο τραυματίες – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λαμία, στη διασταύρωση μπροστά από το Αστυνομικό Μέγαρο, όταν δίκυκλο στην οδό Αθηνών συγκρούστηκε μετωπικά με επιβατικό αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός της μοτοσικλέτας και η οδηγός του Ι.Χ.Ε., οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος ανέλαβε το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 13.00 τη Δευτέρα στη Λαμία, στη διασταύρωση με φανάρια μπροστά από το Αστυνομικό Μέγαρο.
  • Μηχανάκι συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τόσο ο οδηγός του δικύκλου όσο και η οδηγός του αυτοκινήτου.
  • Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ διακόμισαν τους δύο τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λαμία, μπροστά από το Αστυνομικό Μέγαρο της πόλης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ του LamiaReport, μηχανάκι που κατέβαινε την οδό Αθηνών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο (Ι.Χ.Ε.) που οδηγούσε γυναίκα και εκινείτο από την αντίθετη κατεύθυνση.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να καταλήξει με δύναμη στο οδόστρωμα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και η οδηγός του αυτοκινήτου.

Κινητοποίηση και διακομιδή στο Νοσοκομείο

Αστυνομικοί από το Αστυνομικό Μέγαρο έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο κλήθηκαν και έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα πληρώματα των οποίων παρέλαβαν τους δύο τραυματίες και τους διακόμισαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεία.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

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