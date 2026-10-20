Κεφαλονιά: Πιστοί ξάπλωσαν για να περάσει από πάνω τους το σκήνωμα του Αγίου Γερασίμου – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

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Η Κεφαλονιά τίμησε σήμερα Τρίτη 20 Οκτωβρίου τον πολιούχο και προστάτη της Άγιο Γεράσιμο. Το επίκεντρο ήταν η Ιερά Μονή στα Ομαλά, ενώ στις εκδηλώσεις παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Από νωρίς το πρωί ο ευρύτερος χώρος γέμισε από πιστούς που έφθασαν όχι μόνο από όλη την Κεφαλονιά, αλλά και από άλλες περιοχές για τη μεγάλη γιορτή της ανακομιδής του λειψάνου του Αγίου Γερασίμου.

Στον μεγάλο ναό της Μονής τελέστηκε το πρωί πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Προεξήρχε ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου Δαμασκηνός, ενώ, σύμφωνα με το kefaloniapress συλλειτούργησαν:

ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος

ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος (Ληξιουριώτης στην καταγωγή)

ο Επίσκοπος Στρατονικείας Στέφανος

ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Δημήτριος

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, συνδέοντας το παράδειγμα της ασκητικής ζωής του Αγίου Γερασίμου με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος.

Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε η λιτανεία του ιερού σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου. Κλήρος και πιστοί ακολούθησαν την πομπή έως τον ιστορικό πλάτανο που, σύμφωνα με την παράδοση, φύτεψε ο Άγιος Γεράσιμος και το πηγάδι που κατασκεύασε στον χώρο της Μονής. Εκεί εψάλησαν τα εγκώμια του Αγίου.

Πιστοί ξάπλωσαν, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα, για να περάσει από πάνω τους το σκήνωμα που μετέφεραν μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Βάλσαμος», ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές. Στην πομπή συμμετείχαν και σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων. Τη λιτανεία συνόδευσαν μουσικά η Φιλαρμονική Σχολή του Δήμου Αργοστολίου «Διονύσιος Λαυράγκας» και η Φιλαρμονική του Δήμου Σάμης «Θέμος Αμούργης».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα Ομαλά

Στη φετινή γιορτή παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Κεφαλονιά.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας.

Παρόντες ήταν επίσης ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καππάτος, ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, οι δήμαρχοι Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, Ληξουρίου Γιώργος Κατσιβέλης και Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας, οι Αντιπεριφερειάρχες Σωτήρης Κουρής και Ελένη Παπαναστασάτου, μέλη του Δ.Σ Αργοστολίου όπως ο Γιάννης Λυκούδης επικεφαλής της ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ και ο Αγγελος Κωνσταντάκης, ο πρ. Περιφεριάρχης Θόδωρος Γαλιατσάτος καθώς και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας και τοπικών φορέων.

Οι Κεφαλονίτες «γιορτάζουν με συγκίνηση και κατάνυξη τον άγιό τους, τον Άγιο Γεράσιμο. Βρισκόμαστε εδώ στα Ομαλά και τιμήσαμε τη λιτάνευση του άφθαρτου σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου, μέσα σε κλίμα πρωτοφανούς κατάνυξης και ευλάβειας» είπε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Ο Άγιος Γεράσιμος είναι το θεμέλιο της ταυτότητάς τους. Ταυτίζονται μαζί του, αποδίδουν στον ίδιο όλη την ευχή τους για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής και περιμένουν από τον ίδιο ευλογία και προστασία που μέσα στους πέντε αιώνες από την κοίμησή του έχει δώσει σε τούτο το νησί», συμπλήρωσε.

«Ο ελληνισμός και η ορθοδοξία έχουν μια ανεξίτηλη σχέση. Αυτό που βλέπουμε σήμερα εδώ στην Κεφαλονιά και είμαι τυχερός που έζησα αυτό την κατάνυξη, την ελπίδα, την ταύτιση που έχουν με τον δικό τους Άγιο. Χρόνια πολλά σε όλη τη χώρα από τη μαγευτική Κεφαλονιά», κατέληξε ο κ. Τασούλας.