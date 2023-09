Κακοκαιρία Daniel – Copernicus: Η συγκλονιστική εικόνα από δορυφόρο – Η καταστροφή στην Θεσσαλία

Μια δορυφορική φωτογραφία που κόβει την ανάσα από την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus αναφορικά με την κακοκαιρία Daniel που έπληξε την περιφέρεια της Θεσσαλίας αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, ο διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς η εικόνα τραβήχτηκε στις 10 Σεπτεμβρίου και αποτυπώνει τα νερά από τις πλημμύρες που χύνονται στη θάλασσα και εκτείνονται για περίπου 10 χιλιόμετρα.

The #Copernicus #Sentinel2 captured on Sep. 10th this image showing the devastating effect of the storm #Daniel in the eastern coast. The plume enters the sea for about 10 km. #Greece #Larissa #ClimateEmergency #StormDaniel pic.twitter.com/mvsiu3Z4TA

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 11, 2023