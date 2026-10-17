Καιρός: Άστατος με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, καθώς και σε άλλες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ τις πρωινές ώρες, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση στη συνέχεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Οι χαμηλότερες ελάχιστες τιμές θα καταγραφούν στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο υδράργυρος θα υποχωρήσει στους 4 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες αναμένονται στα Δωδεκάνησα, όπου θα φτάσουν τους 21 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή