Ηράκλειο: 24χρονη κατήγγειλε βιασμό από επιχειρηματία – Ισχυρίζεται ότι την έβαζε να κάνει χρήση κοκαΐνης για να την έχει υπό τον έλεγχό του 

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του βιασμού κατ΄εξακολούθηση, της παρακίνησης και πρόκλησης άλλου σε παράνομη χρήση ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση βρίσκεται 45χρονος επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, έπειτα από σοβαρές καταγγελίες 24χρονης αλλοδαπής με την οποία φέρεται να διατηρούσε φιλικές σχέσεις.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το cretalive, η κοπέλα φέρεται να κατήγγειλε στην Ασφάλεια Ηρακλείου ότι κατά διαστήματα ο άνθρωπος αυτός την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά παρά την θέληση της, ενώ υποστηρίζει ότι την έβαζε να κάνει χρήση κοκαΐνης για να μπορεί να την έχει υπό τον έλεγχο του.

Ο 45χρονος, ο οποίος πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, αρνείται τις αποδιδόμενες κατηγορίες και φέρεται να προβάλλει μία εντελώς διαφορετική εκδοχή για το προφίλ της 24χρονης, αλλά και για τα όσα έχουν συμβεί μεταξύ τους.

 

