Η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας παρουσιάζει το πρόγραμμά της στις 30 Αυγούστου 2023

Η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (ΠΛ), η μόνη Σχολή Κτηνιατρικής στην Ελλάδα και Κύπρο με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική, ξεκινά το νέο ακαδημαϊκό έτος στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 και είναι έτοιμη να καλωσορίσει φοιτητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και όλο τον κόσμο.

Εν όψει του νέου ακαδημαϊκού έτους, η Σχολή διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική παρουσίαση για το πενταετές πρόγραμμα σπουδών, Doctor of Veterinary Medicine (DVM), που απευθύνεται σε απόφοιτους λυκείου, την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 στις 5 μ.μ. Η παρουσίαση θα γίνει στην ελληνική γλώσσα.

Το DVM καλύπτει όλα τα θεμελιώδη αντικείμενα της κτηνιατρικής επιστήμης. Μέσα από προηγμένα εργαστήρια ανατομίας και κλινικών δεξιοτήτων, οι φοιτητές αποκτούν πρακτική άσκηση στη φροντίδα ζώων από το πρώτο έτος σπουδών. Η κλινική εκπαίδευση σε μικρά και μεγάλα ζώα ενισχύει τις κλινικές δεξιότητες των φοιτητών, προετοιμάζοντάς τους να ανταποκριθούν στις πραγματικές προκλήσεις του επαγγέλματος.

Στηριζόμενη σε διεθνείς προδιαγραφές, η Κτηνιατρική Σχολή του ΠΛ έχει ευθυγραμμίσει το πρόγραμμα DVM με τις απαιτήσεις του Royal College of Veterinary Surgeons του Ηνωμένου Βασιλείου, του European Association of Establishment for Veterinary Education, του American Veterinary Medical Association, και του World Organization for Animal Health.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής παρουσίασης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν απευθείας από καθηγητές και μέλη του Τμήματος Εισδοχής της Σχολής για όλα τα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Για δηλώσεις συμμετοχής στην διαδικτυακή παρουσίαση επισκεφθείτε το σύνδεσμο bit.ly/3OiY2ZJ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κτηνιατρική Σχολή και το πρόγραμμα DVM επισκεφθείτε τη σελίδα unic.ac.cy/vet.