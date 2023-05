H Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ανακοινώνουν την πρωτοβουλία Partners in Democracy

Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας, μπροστά σε μια πρωτοφανή διαμάχη μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχικής εξουσίας. Οι επιλογές μας σήμερα, θα καθορίσουν το μέλλον μας και το ερώτημα που προκύπτει είναι σε τι κόσμο θέλουμε να ζούμε;

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε συνεργασία με το Art in Embassies παρουσιάζουν την πρωτοβουλία Partners in Democracy, στις 24 και 25 Μαΐου, στην Αθήνα.

Το Partners in Democracy θα φιλοξενήσει νέους ηγέτες, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και εξέχοντες εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλο τον κόσμο για να συζητήσουν πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και την προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στις κοινωνίες μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών διοργανώνουν το Partners in Democracy Symposium στις 25 Μαΐου, στην Εθνική Πινακοθήκη. Στο Συμπόσιο θα ακουστούν διαφορετικές φωνές με ευρύτητα απόψεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η δημοκρατία, όπως οι κοινωνικές ανισότητες, η παραπληροφόρηση και η άνοδος του αυταρχισμού. Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν επίσης πώς μπορεί η τέχνη να συμβάλει στην ενίσχυση της δημοκρατίας, πώς οι πόλεις μπορούν να λειτουργήσουν ως πλατφόρμες ένταξης και πώς μπορούμε να διατηρήσουμε και να ενδυναμώσουμε τη δημοκρατία για τις μελλοντικές γενιές.

Στις 24 Μαΐου, η Πρεσβεία των ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Art in Embassies του State Department, θα εγκαινιάσει την περιοδεύουσα έκθεση A More Perfect Union: American Artists and the Currents of Our Time, που θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η έκθεση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας, αποτελεί μέρος της Democracy Collection του Arts in Embassies και περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο γνωστούς σύγχρονους Αμερικανούς καλλιτέχνες, όπως οι Bruce Nauman, Yoko Ono, Christine Sun Kim, Edward Ruscha και Carrie Mae Weems. Η έκθεση επικεντρώνεται σε θέματα ισότητας, ελευθερίας, δικαιοσύνης και άλλων θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας και θα ταξιδέψει σε πολλές πρωτεύουσες σε όλο τον κόσμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στην Αθήνα, ως γενέτειρα της δημοκρατίας, και θα συνδέσει τις σύγχρονες δημοκρατικές αξίες με τις αρχαίες ρίζες τους. Θα είναι ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Μαΐου, στην αίθουσα προσωρινών εκθέσεων του Μουσείου Ακρόπολης.

Η συλλογή Democracy Collection υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των The Boeing Company, Ίδρυμα Ford, Ίδρυμα Doris Duke, καθώς τη στήριξη των United Airlines, Microsoft, AT&T, Salamander Hotels and Resorts, καθώς πολλών μεμονωμένων φιλάνθρωπων και συλλεκτών.

Τα εγκαίνια της έκθεσης της Democracy Collection στην Αθήνα γίνεται με χορηγία του Ομίλου Εταιρειών Τσάκος. Επίσης, το Athens Democracy Forum συνέβαλε στο Partners in Democracy Symposium ως programming partner.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συμπόσιο και την Έκθεση, επισκεφθείτε: https://partnersindemocracy.gr και https://art.state.gov/portfolio/democracy_collection_exhibition.