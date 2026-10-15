Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Καίει σε δασική έκταση στον Δρυμώνα – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Φωτιά σε δασική έκταση στο Δρυμώνα, στην Αιτωλοκαρνανία.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 13:45.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο δήμος Θέρμου προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοκαρνανίας.