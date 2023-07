Φωτιά στη Ρόδο: Συγκλονίζει τουρίστρια που ρώτησε υπάλληλο αν είναι ασφαλής – «Φύγε αμέσως από εδώ, τρέξε να σωθείς»

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης για τους κατοίκους και τους τουρίστες της Ρόδου. Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση με 30.000 ανθρώπους να έχουν εκκενώσει τις περιοχές στις οποίες ο κίνδυνος ήταν υψηλός.

Πολλοί είναι οι Βρετανοί που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στο νησί και σήμερα χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα ξενοδοχεία τους. Συγκλονίζει το βίντεο τουρίστριας στο οποίο καταγράφει τις εφιαλτικές στιγμές, ενώ στην λεζάντα που το συνοδεύει αναφέρει χαρακτηριστικά: «Προσευχηθείτε για τη Ρόδο. Είδα έναν Έλληνα τοπικό υπάλληλο που έτρεχε με την τσάντα του προς το αυτοκίνητό του και τον ρώτησα “πείτε μου ειλικρινά – είναι ασφαλές;”. Εκείνος απάντησε με το “όχι φύγε από εδώ τώρα, τρέξε να είσαι ασφαλής».

Το βρετανικό Sky News μεταφέρει την απόγνωση Βρετανών τουριστών που χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία τους. Ο Βρετανός Πολ Κάρλμπουρι έγραψε στο Twitter: «Επί του παρόντος εγκλωβισμένοι στην Ρόδο. Δραπετεύουμε από τις πυρκαγιές με τα πόδια. Αφήσαμε τα πάντα στο ξενοδοχείο και τραπήκαμε σε φυγή με πετσέτες στα πρόσωπά μας. Ο μικρότερος γιος μου μόλις μου είπε ότι δεν θέλει να πεθάνει. Δεν υπάρχουν νέα από καμία αρχή. Τρομακτική κατάσταση εδώ».

Videos of #wildfires in #Rhodes People have been evacuated from their hotels due to the fires spreading with smoke encompassing much of the island. pic.twitter.com/ct9ujjQ7YF

Η Βρετανίδα Μπέκι Μάλιγκαν έφυγε από το ξενοδοχείο μαζί με την κόρη και την αδερφή της και τώρα βρίσκεται σε παραλία του νησιού μαζί με εκατοντάδες άλλους. «Υπάρχει απλώς μια μικρή παράγκα εδώ και είμαστε τόσοι πολλοί. Υπάρχουν παιδιά, είναι μεσημέρι. Απλώς έχουμε κολλήσει εδώ χωρίς βοήθεια. Είναι αηδιαστικό», είπε στο βρετανικό δίκτυο BBC η Μπέκι Μάλιγκαν.

Ο Σιμόν Γουίτλεϊ που διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής είπε ότι κατάλαβε πώς η φωτιά πλησίαζε όταν στάχτη άρχισε να πέφτει στην πίτσα που έτρωγε. «Το ξενοδοχείο είπε ότι αυτό ήταν φυσιολογικό και δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας καθώς ήταν σε επαφή με τις αρχές για την κατάσταση», ανέφερε στο BBC ο Βρετανός.

Λίγο αργότερα ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να εκκενώσει το ξενοδοχείο. «Είδαμε ότι ένα μπαρ στην παραλία στο οποίο βρισκόμασταν μόλις την προηγούμενη μέρα είχε καεί. Ο καπνός ήταν τόσο πολύς. Έπρεπε να αφήσουμε δύο αποσκευές», είπε ο Σιμόν Γουίτλεϊ.

Από την πλευρά του ο τουρίστας Τζον Χιουζ έγραψε στο twitter ότι υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την περιοχή πεζός με το 5χρονο παιδί . «Jet2 πού είσαι; Καμία βοήθεια, επαφή ή καθοδήγηση. Έπρεπε να περπατήσω 4 μίλια στη ζέστη σε χωματόδρομους μέσα στον καπνό και τη στάχτη με ένα 5χρονο. Χωρίς υπάρχοντα», ανέφερε ο Τζον Χιουζ.

Jet2 where are you? No help, contact or guidance. Had to walk 4 mile in the heat across dirt tracks in smoke and ash with a 5 year old. No possessions #jet2 #rhodes #lindosimperial pic.twitter.com/iWBHtFUoYi

— Jon Hughes (@hughesy_1985) July 22, 2023