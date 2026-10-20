Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Φολέγανδρο – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στη Φολέγανδρο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει σε αρκετά δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των δυνάμεων.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Επιπρόσθετα κινητοποιήθηκε ο δήμος Φολέγανδρου προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

Οι επίγειες δυνάμεις μετέβησαν στο νησί ακτοπλοϊκώς.