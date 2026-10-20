Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Φολέγανδρο – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε την Τρίτη στη Φολέγανδρο, σε δύσβατο σημείο που δυσχεραίνει το έργο των δυνάμεων. Στο σημείο επιχειρούν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχει ο δήμος με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων

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Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Φολέγανδρο, η οποία καίει σε αρκετά δύσβατο σημείο δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστών.
  • Στο σημείο επιχειρούν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχει και ο δήμος Φολέγανδρου με υδροφόρες.
  • Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στη Φολέγανδρο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει σε αρκετά δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των δυνάμεων.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Επιπρόσθετα κινητοποιήθηκε ο δήμος Φολέγανδρου προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

Οι επίγειες δυνάμεις μετέβησαν στο νησί ακτοπλοϊκώς.

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