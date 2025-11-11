Εθνική Οδός Σχηματαρίου – Χαλκίδας: Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για τις επικίνδυνες κόντρες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαλκίδα: Έκλεισαν τον δρόμο για να κάνουν κόντρες

Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα που συμμετείχαν στις κόντρες που «στήθηκαν» στη Νέα Εθνική Οδό Σχηματαρίου – Χαλκίδας το μεσημέρι της Κυριακής (9/11), όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι άνδρες του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας αξιοποίησαν το προανακριτικό υλικό και κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη τους.

Πρόκειται για 2 Έλληνες που συμμετείχαν ως οδηγοί δίκυκλων μοτοσικλετών, σε αυτοσχέδιο αγώνα, καθώς και ακόμη δύο Έλληνες, οι οποίοι συμμετείχαν ως θεατές.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σχετικά με περιστατικό διατάραξης της οδικής κυκλοφορίας, έπειτα από συγκέντρωση ατόμων και οχημάτων, μεσημβρινές ώρες της 09-11-2025, στην 11,00 χ/θ της Νέας Εθνικής Οδού Σχηματαρίου – Χαλκίδας, με σκοπό την πραγματοποίηση αυτοσχέδιων αγώνων, ανακοινώνεται ότι, από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, έπειτα από συγκέντρωση, ανάλυση και αξιοποίηση προανακριτικού υλικού, στο πλαίσιο της ενδελεχούς προανακριτικής διαδικασίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις (4) ημεδαποί για την συμμετοχή τους στο υπό διερεύνηση περιστατικό.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο ημεδαπούς, οι οποίοι, όπως προέκυψε, συμμετείχαν, ως οδηγοί δίκυκλων μοτοσικλετών, σε αυτοσχέδιο αγώνα, καθώς και ακόμη δύο ημεδαπούς, οι οποίοι συμμετείχαν ως θεατές.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, -κατά περίπτωση- για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Παράλληλα θα εφαρμοστούν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και άλλων συμμετεχόντων στο εν λόγω περιστατικό, ενώ με την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας».

16:39 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

16:39 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Μεσσηνία: Επιβεβαιώθηκε κρούσμα καταρροϊκού πυρετού σε εκτροφή αιγοπροβάτων

16:23 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

16:23 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Αχαΐα: Ελεύθεροι οι δύο 15χρονοι για το περιστατικό αγοραπωλησίας ναρκωτικών σε σχολείο 

16:18 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

16:18 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: «Είδα όπλα να σηκώνονται…» – Η κρίσιμη κατάθεση 65χρονου μάρτυρα για το πώς έγινε το αιματοκύλισμα

16:02 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

16:02 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Αθήνα: «Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις αν δεν πληρωθούμε» – Συνάντηση με τον Τσιάρα είχαν εκπρόσωποι των αγροτών

