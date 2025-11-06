ΕΛΤΑ: 20 Κέντρα Διανομής ήδη έχουν περάσει σε ιδιώτες

Ζωτικό δίκτυο των ΕΛΤΑ εκχώρησε απευθείας σε ιδιώτες, μέσα στο τελευταίο δίμηνο, η διοίκηση της επιχείρησης.

Το κλείσιμο των 204 καταστημάτων εξυπηρέτησης που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων σε όλη την Ελλάδα, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», μέσα στο τελευταίο δίμηνο η διοίκηση των ΕΛΤΑ προχώρησε με συνοπτικές διαδικασίες στο κλείσιμο και άλλων περίπου 20 Κέντρων Διανομής, των οποίων η λειτουργία παραδόθηκε απευθείας σε ιδιωτικές εταιρείες courier.

Τα καταστήματα διανομής που βρίσκονταν σε πολυσύχναστες εμπορικές περιοχές έβαλαν λουκέτο «εν μία νυκτί», ενώ εκατοντάδες συμβασιούχοι που εργάζονταν σε αυτά μέσω εργολάβων πετάχτηκαν στον δρόμο.

Την ίδια στιγμή οι εγκαταστάσεις των Κέντρων Διανομής των ΕΛΤΑ παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών και σε άλλους ιδιώτες πράκτορες, οι οποίοι έφτασαν σε σημείο να αφαιρούν ακόμα και τις καρέκλες από τα συγκεκριμένα γραφεία.

Βασικό εργαλείο για τα Ταχυδρομεία

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Διανομής θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για τα ΕΛΤΑ και όλες τις εταιρείες ταχυμεταφορών, καθώς αποτελούν τον κορμό για την αποτελεσματική διακίνηση και διανομή αλληλογραφίας και δεμάτων σε όλη την Ελλάδα, διασφαλίζοντας την ομαλή και έγκαιρη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. «Πρόκειται για μονάδες αιχμής που θα έπρεπε να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του δικτύου, στην ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην υλοποίηση της στρατηγικής μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ. Ωστόσο, αντί για αυτό, έκλεισαν», εξηγεί στην εφημερίδα ανώτατο στέλεχος της επιχείρησης.

«Το Κλείσιμο αυτών των Κέντρων δείχνει ξεκάθαρα ότι στόχος της διοίκησης δεν ήταν ο εξορθολογισμός του δικτύου και η περιστολή των λειτουργικών δαπανών των ΕΛΤΑ, αλλά το χωρίς κριτήρια πετσόκομμα του δικτύου, με στόχο την προσέλκυση ιδιώτη επενδυτή», προσθέτει το ίδιο στέλεχος.

Το τελευταίο από τα Κέντρα Διανομής στην Αττική που είναι προγραμματισμένο να βάλει λουκέτο είναι αυτό της Νέας Σμύρνης, λέει ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αθήνας – Αττικής, Γιάννης Οικονόμου. Πρόκειται για το Κέντρο Διανομής που βρίσκεται στην οδό Ομήρου και κλείνει στις 15 Νοεμβρίου.

Το έργο του Κέντρου αναλαμβάνει ιδιωτική εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα πηγαίνουν το δέμα στο γκισέ των ΕΛΤΑ, αλλά η διανομή θα γίνεται από ιδιώτες.

«Πρόκειται για δραματική συρρίκνωση των ΕΛΤΑ, καθώς το δίκτυο διανομής είναι το βασικό εργαλείο τους. Κλείνοντας και το45% των καταστημάτων τους, αφήνοντας μεγάλους δήμους χωρίς ταχυδρομικό κατάστημα, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα εξυπηρέτησης και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών», τονίζει ο κ. Οικονόμου.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν στην διάθεσή τους «Τα Νέα», μόνο μέσα στο τελευταίο δίμηνο τα ΕΛΤΑ ανέστειλαν τη λειτουργία δεκάδων δικών τους Κέντρων Διανομής σε κεντρικά – εμπορικά σημεία, τα οποία παραχώρησαν κατά ομάδες και με συνοπτικές διαδικασίες, απευθείας σε ιδιώτες.