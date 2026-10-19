Αρτέμιδα: Συνελήφθη 25χρονος, μεθυσμένος, οδηγός έπειτα από τροχαίο – Απείλησε αστυνομικούς με μαχαίρι

Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 25χρονο στην Αρτέμιδα, αφού προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε δύο σταθμευμένα οχήματα και τους απείλησε με μαχαίρι. Η αλκοολομέτρηση έδειξε 0,89 mg/l, με επιτρεπόμενο όριο τα 0,25 mg/l. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πέντε αδικήματα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 25χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στη λεωφόρο Βραυρώνος στην Αρτέμιδα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε δύο σταθμευμένα οχήματα.
  • Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και επιχείρησαν να τον συλλάβουν, ο νεαρός έβγαλε μαχαίρι και τους απείλησε, ωστόσο κατάφεραν να τον αφοπλίσουν.
  • Στην αλκοολομέτρηση διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση αλκοόλ ανερχόταν σε 0,89 mg/l με όριο το 0,25 mg/l, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων.

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Με μαχαίρι απείλησε αστυνομικούς ένας 25χρονος οδηγός στην Αρτέμιδα, όταν επιχείρησαν να τον συλλάβουν έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Ο νεαρός οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ από τον έλεγχο αλκοολομέτρησης προέκυψε ότι είχε υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στη λεωφόρο Βραυρώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 25χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και επιχείρησαν να τον συλλάβουν, ο νεαρός έβγαλε μαχαίρι και τους απείλησε. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον αφοπλίσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Στην αλκοολομέτρηση που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα του 25χρονου ανερχόταν σε 0,89 mg/l, όταν το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25 mg/l.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

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