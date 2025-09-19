Αλέκος Ακριβάκης: Πέθανε σε ηλικία 81 ετών – Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ

Σε ηλικία 81 ετών πέθανε ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Βοιωτία, Αλέκος Ακριβάκης.

Ο Αλέκος Ακριβάκης, πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, γεννήθηκε στη Θήβα, στις 14 Φεβρουαρίου 1944.

Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και άσκησε τη δικηγορία.

Οπαδός του Ανδρέα Παπανδρέου από πολύ νεαρή ηλικία, το 1965 εξέδωσε, σε ηλικία 21 ετών, την εφημερίδα Ανένδοτος Βοιωτίας.

Το 1974 ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και αργότερα μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας.

Διετέλεσε βουλευτής ΠΑΣΟΚ Βοιωτίας για συνολικά 22 χρόνια (1981 – 1985 και 1989 – 2007).

Χρημάτισε υφυπουργός Γεωργίας (15 Σεπτεμβρίου 1995 – 22 Ιανουαρίου 1996) και υπουργός Επικρατείας (18 Ιουνίου 2003 – 10 Μαρτίου 2004).

Από το 1985 ως το 1989 ήταν πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ενώ τον Ιανουάριο του 1987 ανέλαβε και τις θυγατρικές της εταιρείες Olympic Catering, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και Τουριστική.

ΠΑΣΟΚ: Με οδύνη και σεβασμό αποχαιρετούμε τον Αλέκο Ακριβάκη

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Με οδύνη και σεβασμό αποχαιρετούμε τον Αλέκο Ακριβάκη, που από το 1965 όταν σε νεαρή ηλικία εξέδωσε την εφημερίδα «Ανένδοτος Βοιωτίας» ως σήμερα διέγραψε μια δυναμική πορεία αγώνων για τη Δημοκρατική Παράταξη.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του» αναφέρει το δελτίο Τύπου.