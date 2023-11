Αυτόπτης μάρτυρας των επεισοδίων στο Μοναστηράκι: Σωθήκαμε από τύχη

Τα όσα είδε και έζησε στη σύγκρουση ακροδεξιών και κουκουλοφόρων στον ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι περιέγραψε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο enikos.gr.

Του Μίλτου Σακελλάρη

«Φώναζαν και έκαναν επιθέσεις ο ένας στον άλλον. Είχαν τρομοκρατηθεί όλοι. Ήταν άνθρωποι μέσα στα βαγόνια οι οποίοι κινδύνεψαν, η αστυνομία ήρθε μετά από λίγο», ανέφερε ο άνδρας, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για ευνόητους λόγους.

«Άκουσα κάποιον να φωνάζει “κάψ’ τους”, φοβήθηκα ότι μπορεί να βάλουν φωτιά. Κανείς μέσα στα βαγόνια δεν έβγαινε έξω, γιατί όλοι φοβόντουσαν μήπως χτυπηθούν», τόνισε χαρακτηριστικά στην περιγραφή του.

«Το θεωρώ απαράδεκτο να επιστρέφω από τη δουλειά μου με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς και να βλέπω τέτοιες εικόνες, να νιώθω ότι κινδυνεύω. Θέλω να έχω ασφάλεια, καθώς θεωρώ πως είμαστε σε ένα κανονικό κράτος. Δεν μπορούμε να κινδυνεύουμε ακόμη και στα μέσα σταθερής τροχιάς», σημείωσε στην περιγραφή του στο enikos.gr ο αυτόπτης μάρτυρας.

Πρωτοφανείς εικόνες εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (1/11) στον σταθμό του μετρό «Μοναστηράκι» καθώς σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια με αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ακροδεξιοί επιτέθηκαν πρώτα σε μετανάστες που βρέθηκαν μπροστά και στη συνέχεια συνεπλάκησαν με άτομα που συμμετείχαν στην προηγηθείσα αντιφασιστική συγκέντρωση στο Νέο Ηράκλειο.

Όπως βλέπετε και στα παρακάτω βίντεο μια ομάδα ατόμων επιτέθηκε με πυροσβεστήρες και πέτρες προκαλώντας τραυματισμούς. «Καψ’τε τους», φώναζαν.

