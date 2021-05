Γεμάτο ταινίες θρίλερ αναμένεται να είναι το καλοκαίρι στο Netflix. H δημοφιλής streaming υπηρεσία ανακοίνωσε πως τον Ιούλιο θα γίνει διαθέσιμη η ολοκαίνουρια τριλογία "Fear Street", η οποία είναι η live-action εκδοχή των βιβλίων "Οδού Τρόμου" του διάσημου συγγραφέα R.L. Stine των "Goosebumps" (Ανατριχίλες).

Οι ταινίες ακολουθούν μια παρέα εφήβων, η οποία ανακαλύπτει ότι τα τρομακτικά γεγονότα που στοιχειώνουν την πόλη τους εδώ και δεκαετίες συνδέονται με κάποιο περίεργο τρόπο μεταξύ τους και ότι ίσως εκείνοι είναι «οι επόμενοι στόχοι». Οι τρεις ταινίες θα λαμβάνουν χώρα σε τρεις διαφορετικές περιόδους (το 1ο Μέρος το 1994, το 2ο Μέρος το 1978 και το 3ο Μέρος το 1666).

Δείτε το teaser trailer της νέας τριλογίας θρίλερ του Netflix:

Τα Fear Street Part One, Fear Street: Part Two και Fear Street: Part Three θα κυκλοφορήσουν στις 2,9 και 16 Ιουλίου 2021 αντίστοιχα.