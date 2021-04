Κορονοϊός: Μήνυμα των ειδικών για αυτοσυγκράτηση και "φρένο" στη χαλάρωση - Οι σκέψεις για το Πάσχα

Η "εύθραυστη ισορροπία" που επικρατεί στη χώρα σε σχέση με την πανδημία του κορονοϊού, δεν επέτρεψε να ανάψει το "πράσινο φως" για το άνοιγμα κι άλλων δραστηριοτήτων, πέραν της επαναλειτουργίας των σχολών οδηγών με υποχρεωτική διενέργεια self test και του λιανεμπορίου στην Κοζάνη, ενώ φαίνεται πως βάζει "φρένο" στα σενάρια για το άνοιγμα των μετακινήσεων μεταξύ νομών και το σχέδιο για "Πάσχα στο χωριό". Είναι ενδεικτικό ότι στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, που έγινε την Παρασκευή, στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν οι προτάσεις που έχουν γίνει από το υπουργείο Ανάπτυξης για άνοιγμα των εμπορικών κέντρων και των κέντρων αισθητικής, ωστόσο, η εισήγηση των λοιμωξιολόγων ήταν αρνητική κι έτσι την επόμενη εβδομάδα η αγορά θα λειτουργήσει με βάση τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα. Προς συζήτηση ήταν και το ζήτημα της αντικατάστασης του click inside με τη φυσική παρουσία καταναλωτών στα καταστήματα και για χρονικό διάστημα τριών ωρών, ωστόσο, δεν υπήρξε κάποια θετική εισήγηση.

Στην ενημέρωση της Παρασκευής, οι ειδικοί περιέγραψαν την επιδημιολογική εικόνα, που χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη διασπορά του ιού ιδίως στα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα, όπως και τη δύσκολη κατάσταση που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία, λόγω της αύξησης του αριθμού των διασωληνωμένων ασθενών. Την Παρασκευή, εξάλλου, σημειώθηκε νέο αρνητικό ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας, με 824 διασωληνωμένους ασθενείς, 91 ακόμη συνάνθρωποί μας κατέληξαν από επιπλοκές της νόσου, ενώ επιβεβαιώθηκαν 3.067 νέα κρούσματα. Παρότι καταγράφεται μείωση του δείκτη θετικότητας και ο συνολικός αριθμός ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια σταθεροποιείται στα 26.000, το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμμένο, ιδιαίτερα στην Αττική, στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Στερεά, στη Θεσσαλία και τη Δυτική Ελλάδα όπου ο δείκτης των συνολικών νέων κρουσμάτων των τελευταίων 14 ημερών ξεπερνά το όριο των 250 κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμη και σήμερα περιοχές όπου παρατηρείται αύξηση των νέων κρουσμάτων όπως είναι το Κιλκίς, το Ρέθυμνο και η Θάσος. Οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες που ανησυχούν τους ειδικούς, είναι αφενός η ενδοοικογενειακή μετάδοση και αφετέρου η μετάδοση σε κοινωνικές συναθροίσεις, είτε σε σπίτια είτε σε εξωτερικούς χώρους, όπως τόνισαν και θέλησαν να στείλουν το μήνυμα ότι οποιαδήποτε χαλάρωση τώρα, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε αύξηση της διασποράς, αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλευόμενων ασθενών. "Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας", διαμήνυσε η Βάνα Παπαευαγγέλου.

"Όχι" σε άνοιγμα δραστηριοτήτων οριζόντια σε όλη τη χώρα

Με δεδομένη τη δημόσια συζήτηση που γίνεται για το άνοιγμα κι άλλων δραστηριοτήτων, ενόψει και του Πάσχα, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, αποκάλυψε τη συζήτηση που γίνεται σε υποομάδα της Επιτροπής των ειδικών σχετικά με το ενδεχόμενο χαλάρωσης των μέτρων. Αυτό που θα εξεταστεί, όπως είπε, είναι το ενδεχόμενο επανεκκίνησης δραστηριοτήτων ανά περιοχή, με βάση την επιδημιολογική κατάσταση και όχι οριζόντια σε όλη τη χώρα. Και αυτό, όταν τα δεδομένα που θα έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες θα το επιτρέψουν. Επιπλέον, τόνισε ότι με την ευρεία χρήση των self test, ίσως καταστεί εφικτή η μετακίνηση από την πολιτικών των περιορισμών στην πολιτική "εκτενούς προσυμπτωματικού ελέγχου συμπολιτών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες". Ουσιαστικά, δεν άφησε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για συνταρακτικές αλλαγές το αμέσως επόμενο διάστημα, με δεδομένο μάλιστα ότι η κάλυψη των κλινών ΜΕΘ Covid παραμένει υψηλή, 86% στην επικράτεια και 91% στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη και η αποκλιμάκωση των ΜΕΘ θα χρειαστεί δύο με τρεις εβδομάδες, όπως υπογράμμισε. Πρόσθεσε, δε, ότι εκτιμάται ότι ο αριθμός των συνανθρώπων μας που καταλήγουν από επιπλοκές της νόσου θα είναι υψηλός και την επόμενη εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά, η Βάνα Παπαευαγγέλου τόνισε ότι "μία υποομάδα της Επιτροπής μας συζητά εδώ και λίγες εβδομάδες για το πώς θα γίνει εφικτή αυτή η σταδιακή επανεκκίνηση δραστηριοτήτων με ασφάλεια. Για το λόγο αυτό, πέρα από τα επιδημιολογικά δεδομένα, που αποτελούν πάντα το βασικό οδηγό για εμάς, επεξεργαζόμαστε μία αποτύπωση του κινδύνου μετάδοσης για κάθε μία δραστηριότητα ξεχωριστά, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και την εμπειρία που έχουμε πια αποκτήσει τον τελευταίο χρόνο".

Εξήγησε, ότι "γίνεται μία προσπάθεια ταξινόμησης των δραστηριοτήτων, αλλά και περιγραφής των προϋποθέσεων που θα πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση" και σημείωσε ότι "σταθερά προηγούνται οι δραστηριότητες που δεν έχουν μεν σοβαρό αντίκτυπο στην επιδημία αλλά ανακουφίζουν τον πληθυσμό, όπως είναι αυτές που μπορούν να αναπτυχθούν σε εξωτερικούς χώρους, όπου η πιθανότητα μετάδοσης του ιού είναι χαμηλότερη".

Σε ό,τι αφορά στα επόμενα βήματα, η κ. Παπαευαγγέλου εξήγησε ότι "καθώς η επιδημιολογική κατάσταση βελτιώνεται θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο επανεκκίνησης δραστηριοτήτων ανά περιοχή, με βάση την επιδημιολογική κατάσταση και όχι οριζόντια σε όλη τη χώρα. Με την ευρεία χρήση των self test που από την επόμενη εβδομάδα θα επεκταθούν και σε άλλους εργασιακούς χώρους, ίσως μπορέσουμε να μετακινηθούμε από μία πολιτική περιορισμών σε μία πολιτική εκτενούς προσυμπτωματικού ελέγχου συμπολιτών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες" και κατέληξε λέγοντας ότι "προχωράμε με μικρά και σταθερά βήματα".

Τι απάντησαν για το "Πάσχα στο χωριό"

Το ζήτημα του πότε θα γίνουν τα επόμενα βήματα για την άρση κάποιων περιορισμών και κυρίως τι θα ισχύσει το Πάσχα, ετέθη κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, με την Βάνα Παπαευγγέλου και τον Γκίκα Μαγιορκίνη να αποφεύγουν να προκαταλάβουν τις αποφάσεις των Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων. Σημειώνεται ότι οι όποιες εισηγήσεις για το Πάσχα αναμένεται να γίνουν λίγο πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα ή και τη Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν τέθηκε σήμερα στο τραπέζι της συνεδρίασης της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων ούτε το θέμα του πώς θα λειτουργήσουν οι εκκλησίες από το ερχόμενο Σάββατο και όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα έως το Πάσχα.

"Δεν έχει γίνει συζήτηση ακόμα στην επιτροπή" ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης, απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα καταφέρουν οι Έλληνες να κάνουν Πάσχα στα χωριά τους και αν θα επιτραπούν οι μετακινήσεις εκτός νομού. "Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην επιτροπή. Δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε. Είναι μία δύσκολη κατάσταση. Σίγουρα το σύστημα υγείας είναι σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πιέζεται. Είναι προφανές και από τον αριθμό των θανάτων και από τον αριθμό των διασωληνωμένων" ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ. "Δεν έχει γίνει συζήτηση ακόμα στην επιτροπή" κατέληξε ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

Από την πλευρά της, η καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, Βάνα Παπαευαγγέλου, ανέφερε πως "τα μαθηματικά μοντέλα βάση της εικόνας της επιδημίας στην Ελλάδα σήμερα, μπορούν με αρκετή ασφάλεια να προβλέψουν ότι την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε να έχουμε εισαγωγές στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ και περίπου ίδιο με σήμερα αριθμό θανάτων καθημερινά. Προβλέψεις για αργότερα είναι δύσκολο να γίνουν με ασφάλεια".

Αυτή είναι η επιδημιολογική εικόνα της χώρας

Στη μείωση του δείκτη θετικότητας αναφέρθηκε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την ενημέρωση της Παρασκευής. Αφού ανέφερε τα επιδημιολογικά δεδομένα της ημέρας βάσει των στοιχείων του ΕΟΔΥ η κυρία Παπαευαγγέλου σημείωσε πως "το επιδημιολογικό φορτίο δείχνει να σταθεροποιείται με τον συνολικό αριθμό ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια να υπολογίζεται στα 26.000". Συνέχισε τονίζοντας πως " ο μέσος κυλιόμενος των νέων κρουσμάτων των τελευταίων 7 ημερών είναι 2.800 κρούσματα την ημέρα παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση του αριθμού των τεστ που διενεργούνται. Την εβδομάδα που μας πέρασε ο μέσος όρος των ημερήσιων τεστ έφθασε τα 54.000. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΥ, ο δείκτης θετικότητας μειώθηκε αυτήν την εβδομάδα στο 5,3 και αυτό είναι κάτι αναμενόμενο. Περιμένουμε με την αύξηση των τεστ που γίνονται να μειώνεται ο δείκτης θετικότητας. Κάθε σαββατοκύριακο ο δείκτης είναι υψηλός, καθώς γίνονται λιγότερα τεστ που αφορούν κυρίως άτομα που εξετάζονται λόγω συμπτωμάτων. Τις τελευταίες δύο τρεις εβδομάδες λόγω αυξητικής τάσης της επιδημίας, ο δείκτης ήταν σταθερός μεταξύ 6,1 με 6,4, παρά τη συνεχή αύξηση των τεστ που γίνονταν σε όλη την επικράτεια αλλά αυτήν την εβδομάδα που φαίνεται να σταθεροποιείται η διασπορά, είδαμε την αναμενόμενη μείωση του δείκτη θετικότητας. Ωστόσο δεν πρέπει η όποια σταθεροποίηση αυτής της επιδημίας να μας δώσει ένα λάθος μήνυμα" σημείωσε η κυρία Παπαευαγγέλου.

Η κατάσταση στα νοσοκομεία - Στο 91% η κάλυψη ΜΕΘ Covid σε Αττική και Θεσσαλονίκη

"Η μέση ηλικία των νέων κρουσμάτων στη χώρα μας δείχνει μια μικρή μείωση και αυτό οφείλεται στην αυξημένη κινητικότητα των νέων αλλά και στη μεγάλη διασπορά του ιού στην ηλικιακή αυτή ομάδα και τόνισε πως "σήμερα συνολικά στην επικράτεια νοσηλεύονται 5,.500 ασθενείς, συνολικά, νοσηλεύονται στην επικράτεια 5.500 ασθενείς, με ένα μέσο όρο την εβδομάδα που πέρασε τις 250 νέες εισαγωγές ανά μέρα. Η πίεση στο ΕΣΥ συνεχίζει να αυξάνει ακόμη και σήμερα στη Β Ελλάδα. Η αποκλιμάκωση των ΜΕΘ θα χρειαστεί δύο με τρεις εβδομάδες, υπογράμμισε. "Η ηλικία των ασθενών που χρήζουν νοσηλείας παραμένει σταθερή στα 69 έτη αλλά αξιοσημείωτο είναι πως 1 στους 4 ασθενείς που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ είναι νεότερος των 55 ετών. Σταθερά βλέπουμε μείωση στις εισαγωγές σε ΜΕΘ σε άτομα άνω των 75 ετών. Μάλιστα, στη χώρα μας έχουμε περισσότερους ασθενείς στις ΜΕΘ ηλικίας 65-74 παρά υπερήλικες άνω των 75 ετών" τόνισε και υπογράμμισε πως είναι σαφή τα οφέλη του εμβολιασμού σημειώνοντας πως ο εμβολιασμός είναι το απόλυτο και κύριο εργαλείο αντιμετώπισης της πανδημίας. Αναφέρθηκε στη σταθεροποίηση των νέων εισαγωγών στις ΜΕΘ για δεύτερη εβδομάδα αλλά και στην αναμενόμενη αύξηση των διασωληνωμένων "αφού η μέση διάρκεια νοσηλείας στις ΜΕΘ είναι στις 17 ημέρες, ενώ είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων από τις αποσωληνώσεις". Επίσης τόνισε ότι η κάλυψη των κλινών παραμένει υψηλή, 86% στην επικράτεια και 91% στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε ακόμη και στην αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που χάνουν καθημερινά τη ζωή τους από την πανδημία και σημείωσε πως ο αριθμός αυτός θα είναι υψηλός και την επόμενη εβδομάδα λόγω της αύξησης των διασωληνωμένων.

Ποιες περιοχές προβληματίζουν

"Το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμμένο σε όλη την επικράτεια, ιδιαίτερα στην Αττική, στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Στερεά, στη Θεσσαλία και τη Δυτική Ελλάδα όπου ο δείκτης των συνολικών νέων κρουσμάτων των τελευταίων 14 ημερών ξεπερνά το όριο των 250 κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμη και σήμερα περιοχές στη χώρα όπου παρατηρείται αύξηση των νέων κρουσμάτων όπως είναι το Κιλκίς, το Ρέθυμνο και η Θάσος. Ο δείκτης αναπαραγωγής της επιδημίας, γνωστός Rt δείκτης, εξακολουθεί να είναι λίγο πάνω από τη μονάδα, στο 1,02. Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη ισορροπία και οποιαδήποτε χαλάρωση τη στιγμή που ο ιός είναι παντού άμεσα θα αυξήσει το επιδημιολογικό φορτίο και πάλι" υπογράμμισε η καθηγήτρια

Οι δύο μεγάλοι παράγοντες κινδύνου για μετάδοση

Συνέχισε λέγοντας πως "κατά την ιχνηλάτηση των νέων κρουσμάτων δύο παραμένουν οι μεγάλοι παράγοντες κινδύνου για τη μετάδοση και αυτοί που ξεχωρίζουν είναι " η ενδοοικογενειακή μετάδοση και η μετάδοση σε κοινωνικές συναθροίσεις σε σπίτια αλλά και εξωτερικούς χώρους". Επέστησε την προσοχή ώστε να είμαστε σε επαγρύπνηση καθώς ο ιός είναι ο αόρατος εχθρός που κυκλοφορεί ανάμεσά μας και καραδοκεί να μας ξεγελάσει όποτε ξεχαστούμε. Υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς χρήσης μάσκας και της κοινωνικής αποστασιοποίησης.

"Η ώρα της αυτοσυγκράτησης"

Αφού περιέγραψε την επιδημιολογική κατάσταση, η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων κατέστησε σαφές ότι "ενώ όλοι νιώθουμε μία ανακούφιση παρατηρώντας μια κάποια σταθεροποίηση του πανδημικού κύματος, τώρα είναι η ώρα της αυτοσυγκράτησης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πάρουμε το λάθος μήνυμα, ότι τελειώνουμε. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας και κυρίως έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πολύ μεγάλη διασπορά του ιού στην κοινότητα σε όλη τη χώρα". Διαμήνυσε ότι "οποιαδήποτε χαλάρωση τώρα, που φαίνεται να πλησιάζουμε σε μία καλύτερη φάση καθώς προχωρούν και οι εμβολιασμοί, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε αύξηση της διασποράς, αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλευόμενων ασθενών, αφού βρισκόμαστε σε μία περίοδο με πολλά ενεργά κρούσματα, ιδιαίτερα στις πυκνοκατοικημένες μεγαλουπόλεις με ταυτόχρονη επικράτηση της βρετανικής μετάλλαξης, που είναι πιο μεταδοτική" και υπογράμμισε ότι κατά συνέπεια όλοι θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στην τήρηση των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό.

Επαναλειτουργεί με click away το λιανεμπόριο στην Κοζάνη - Mε self test ανοίγουν οι σχολές οδηγών

Την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης από τη Δευτέρα 19 Απριλίου με τη μέθοδο click away, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας.

ΣτηΝ Κοζάνη, όπως είπε ο κ. Κοζάνης, ο μέσος όρος κρουσμάτων επταημέρου ανά 100.000 κατοίκους έχει μειωθεί στο 38,7 όταν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 59,3.

Σχετικά με το αίτημα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επανεκκίνηση ερασιτεχνών οδηγών, σχολών οδηγών αυτοκινήτων, σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων, σχολών επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, και έπειτα από τη σχετική εισήγηση της επιτροπής λοιμωξιολόγων, αποφασίστηκε το άνοιγμα των παραπάνω δραστηριοτήτων από τη Δευτέρα 19 Απριλίου.

Τα θεωρητικά μαθήματα καθώς και οι θεωρητικές εξετάσεις θα πρέπει να διενεργούνται διαδικτυακά, θα είναι υποχρεωτική η διενέργεια self test ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους, η διενέργεια self test για τον εξεταζόμενο 24 ώρες πριν από το πρακτικό μάθημα και τις εξετάσεις, ενώ για τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές self test δύο φορές την εβδομάδα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Επίσης, διενέργεια των εξετάσεων με ραντεβού ανά μια ώρα, με την τήρηση κανόνων προστασίας (δηλαδή ανοιχτά παράθυρα, χρήση μάσκας, υγιεινή χεριών και σημείων επαφής του οχήματος).

Αυτές είναι οι περιοχές που μπαίνουν στο "βαθύ κόκκινο"

Τις περιοχές που εντάσσονται από το πρωί του Σαββάτου στο «βαθύ κόκκινο» ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής κατά την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,Νίκος Χαρδαλιάς.

Έτσι σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Χαρδαλιάς στο "βαθύ κόκκινο" μπαίνουν έπειτα από εισήγηση και των λοιμωξιολόγων, η Κύθνος, η Θάσος και οι Δήμοι Ρεθύμνου, Φαιστού, Μαρωνείας-Σαπών, Διδυμοτείχου, Πύδνας-Κολινδρού, Καβάλας, Βόλου, Σιντικής Σερρών και Βόρειων Τζουμέρκων.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Παρασκευή

Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΕΟΔΥ τα τελευταία στοιχεία για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, καταγράφηκε νέο αρνητικό ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας στον αριθμό των διασωληνωμένων ασθενών με κορονοϊό, που αυξήθηκαν κατά πέντε σε σύγκριση με χθες, και έφτασαν τους 824. Θλιβερός είναι και ο απολογισμός των 91 νεκρών από επιπλοκές της νόσου, μέσα σε ένα 24ωρο. Επίσης, σε μία ημέρα επιβεβαιώθηκαν 3.067 νέα κρούσματα. Διενεργήθηκαν 65.209 τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, εκ των οποίων τα 19.874 μοριακά και τα 45.335 rapid.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.067, εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 311.033 (ημερήσια μεταβολή +1.0%), εκ των οποίων 51.3% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 57 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.990 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 91, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 9.330 θάνατοι. Το 95.5% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 824 (61.5% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 85.1% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.927 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 547 (ημερήσια μεταβολή +3.99%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 514 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)