Self test: Πώς θα τα παραλαμβάνουν οι εργαζόμενοι από τα φαρμακεία - ΒΙΝΤΕΟ

Από τα φαρμακεία με τον ΑΜΚΑ τους θα παραλαμβάνουν από Δευτέρα τα self test οι εργαζόμενοι που θα πρέπει να το κάνουν υποχρεωτικά με βάση τις αποφάσεις που ελήφθησαν την Τετάρτη.

«Θα είμαστε έτοιμοι τη Δευτέρα, με στόχο κάθε εργαζόμενος να πάει στο φαρμακείο και να προμηθευτεί το τεστ του με τον ΑΜΚΑ του», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όπως εξήγησε ο ίδιος, "ο εργαζόμενος δεν θα χρειαστεί να κάνει τίποτα για να παραλάβει το self test, αφού η ενημέρωση του συστήματος θα γίνει μέσω της «Εργάνη». Έτσι, όσοι εργαζόμενοι δικαιούνται το τεστ, λόγω ειδικότητας, θα μπορούν να το παραλάβουν με τον ΑΜΚΑ τους.

Σημείωσε επίσης ότι, η δήλωση θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα στην πλατφόρμα και ότι, «το τεστ αποτελεί ευθύνη του καθενός, προς τον εαυτό του και την επιχείρησή του».

Ερωτηθείς, τέλος, αν το σύστημα θα μπορέσει να «σηκώσει» τυχόν κίνηση για το Πάσχα, αν γίνουν υποχρεωτικά τα τεστ για τις μετακινήσεις σε άλλο νομό, απάντησε πως «δεν θα ήθελα να δώσω απάντηση σε υποθετική ερώτηση» και συμπλήρωσε πως, «αν όμως οτιδήποτε προκύψει, το σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί».

Από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου, έξι συνολικά τομείς δραστηριότητας μπαίνουν στην υποχρεωτική χρήση των self test. Αυτοί είναι οι εξής:

- Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)

- Εστίαση

- Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές κ.λπ.)

- Υπηρεσίες καθαρισμού

- Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής

- Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

«Οι εργαζόμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα και θα επιλέγουν τη δήλωση αποτελέσματος για τους εργαζόμενους. Θα μεταφέρονται στη σχετική πλατφόρμα της ΕΡΓΑΝΗ», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, εκτιμώντας πως όλα θα λειτουργήσουν ομαλά.

Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Σημειώνεται ότι ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν δεν έχει κάνει self test και δεν έχει δηλώσει το αποτέλεσμά του. Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει στη δουλειά χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την εργασία και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής πληρωμής έως ότου συμμορφωθεί ο εργαζόμενος. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ. Αν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.