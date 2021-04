Το απόγευμα αναμένονται οι ανακοινώσεις για το σε ποιες νέες εργασιακές ομάδες θα επεκταθούν τα self test. Στο μεταξύ άλλη μία κομβική συνεδρίαση της Επιτροπής των Επιδημιολόγων είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Σε αυτή αφενός θα γίνει αξιολόγηση του επιδημιολογικού φορτίου σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ θα εξεταστούν και οι εισηγήσεις που θα κάνουν στους λοιμωξιολόγους και την κυβέρνηση για το ποια επόμενα ανοίγματα μπορούν να γίνουν με ασφάλεια.

Αυτό που αναμένεται να δώσει ακόμη ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης για οποιαδήποτε «επανεκκίνηση» είναι τα self test. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά θα διενεργούνται με τον ίδιο τρόπο που γίνονται και στα σχολεία και θα επεκταθούν και σε άλλες εργασιακές ομάδες στο λιανεμπόριο, τους επαγγελματίες οδηγούς (είτε σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή και σε άλλα επαγγελματικά οχήματα), ακόμη και στα καφέ και τα άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν έως σήμερα με τη μέθοδο του take away. Φυσικά τα self test θα εφαρμοστούν και στην εστίαση όταν αυτή ανοίξει λίγο μετά το Πάσχα.