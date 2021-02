Μπλακ άουτ: Το πρόβλημα που προέκυψε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, η αλυσίδα ασφαλείας και η ΕΔΕ

Το μπλακ άουτ που προκλήθηκε χθες το βράδυ σε πολλές περιοχές του κέντρου προκάλεσε πρόβλημα και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και η μη λειτουργία των ηλεκτρολογικών συστημάτων του δημιούργησε θέμα ασφαλείας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Πολιτισμού, σήμερα, αναφέρει πως πέραν του μπλακ άουτ "υπήρξαν, προφανώς, και άλλες αστοχίες οι οποίες άφησαν το ΕΑΜ χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, για περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι το καθολικό μπλακ άουτ" και ότι διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση "προκειμένου να ερευνηθούν οι τυχόν παραλείψεις των υπευθύνων για την άψογη λειτουργία όλων των συστημάτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου".

Σημειώνεται ότι χθες το βράδυ, έσπευσε στο ΕΑΜ η υπουργός Πολιτισμού, ενώ σε συνεννόηση με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δημιουργήθηκε "αλυσίδα ασφαλείας από αστυνομικές δυνάμεις γύρω από το Μουσείο". Από τις 2 τα ξημερώματα, βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία όλα τα συστήματα φωτισμού και ασφάλειας, σημειώνει το υπουργείο Πολιτισμού.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού

"Σε πλήρη λειτουργία τα ηλεκτρολογικά συστήματα στο ΕΑΜ Το black out που δημιουργήθηκε στην Αττική, λόγω της έκρηξης στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου, διέκοψε, σε πολλές περιοχές του κέντρου, την ηλεκτροδότηση. Η διακοπή αυτή δημιούργησε πρόβλημα και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ωστόσο, πέραν του black out της ΔΕΗ, υπήρξαν, προφανώς, και άλλες αστοχίες οι οποίες άφησαν το ΕΑΜ χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, για περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι το καθολικό black out. Η μη λειτουργία των ηλεκτρολογικών συστημάτων του δημιούργησε θέμα ασφαλείας, παρά την παρουσία της νυκτερινής φύλαξης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ειδοποίησε αμέσως τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Λευτέρη Οικονόμου, ώστε να δημιουργηθεί αλυσίδα ασφαλείας από αστυνομικές δυνάμεις γύρω από το Μουσείο. Ταυτόχρονα, έσπευσε στο Μουσείο με το γενικό γραμματέα Γιώργο Διδασκάλου, ώστε να ενημερωθούν για τις αιτίες του προβλήματος, να γίνει έλεγχος των συστημάτων και άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων. Από στις 2 π.μ. σήμερα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία όλα τα συστήματα φωτισμού και ασφάλειας, ενώ, από νωρίς το πρωί, γίνεται διεξοδικός έλεγχος για την επίλυση των αστοχιών που κατεγράφησαν. Επίσης, διατάχθηκε Ενορκη Διοικητική Εξέταση προκειμένου να ερευνηθούν οι τυχόν παραλείψεις των υπευθύνων για την άψογη λειτουργία όλων των συστημάτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου".

Μενδώνη: Μαζεύτηκαν πάνω από 100 αστυνομικοί

Σε δηλώσεις της, σήμερα το πρωί στο Mega, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανέφερε πως "πράγματι το μπλακ άουτ που έγινε χθες σε πολλές περιοχές του κέντρου δημιούργησε πρόβλημα και στο Εθνικό Μουσείο και δεδομένου ότι πέραν του μπλακ άουτ υπήρχαν προφανώς και κάποιες άλλες αστοχίες, οι οποίες άφησαν για περισσότερο χρόνο απ' ότι το καθολικό μπλακ άουτ το Εθνικό Μουσείο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν υποχρέωσή μου να πάω επιτόπου με τον ΓΓ για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Δημιουργήθηκε ένα θέμα μη λειτουργίας των ηλεκτρολογικών συστημάτων του μουσείου...".

Όπως είπε η κ. Μενδώνη, "δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα και πήγαμε εκεί, ακριβώς για να δούμε τι συμβαίνει και να φροντίσουμε για την άμεση αποκατάσταση, ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Μαζεύτηκαν 100 αστυνομικοί και πάνω. Βεβαίως, γιατί με το που με ειδοποίησε ο γενικός γραμματέας, τον οποίο είχε ειδοποιήσει, όπως έπρεπε να γίνει, η αρμόδια αρχιφύλακας, επικοινώνησα με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Λευτέρη Οικονόμου, τον οποίο πραγματικά ευχαριστώ για την άμεση αντίδρασή του, και μέσα σε μερικά λεπτά, γύρω από το Εθνικό Μουσείο είχαν προστρέξει δυνάμεις, δημιουργώντας μία αλυσίδα ασφαλείας".

Καταλήγοντας, η υπουργός Πολιτισμού τόνισε ότι "όταν ένα μείζον μουσείο, το μεγαλύτερο μουσείο της χώρας μας, το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο στο επίπεδο των συλλογών του, έστω και για ελάχιστο χρόνο μένει με πλημμελή φύλαξη, είναι το στοιχειώδες καθήκον μας, και αυτό έπραξε και ο υφυπουργός, ο κ. Οικονόμου, και η αστυνομία. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο έκαναν κλοιό γύρω από το μουσείο".