Κορονοϊός: Όλα "δείχνουν" νέα μέτρα - Τα σενάρια για την απαγόρευση κυκλοφορίας, τα μαγαζιά και τα σχολεία

Επιμέλεια: Εύη Κατσώλη

D- Day η Παρασκευή για τα επόμενα μέτρα τα οποία θα ληφθούν προκειμένου να υπάρξει ανάσχεση της διασποράς του κορονοϊού. Η Αττική "τρομάζει" τους ειδικούς και την κυβέρνηση, καθώς σχεδόν τα μισά από τα κρούσματα που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες αφορούν στο Λεκανοπέδιο, ενώ ραγδαία είναι η αύξηση του ιικού φορτίου και στη Θεσσαλονίκη, όπως και στην Πάτρα. Την Τετάρτη ανακοινώθηκε ξανά τετραψήφιος αριθμός κρουσμάτων, ανερχόμενα στα 1.151, ενώ και η πίεση στις ΜΕΘ των νοσοκομείων συνεχίζεται καθώς οι διασωληνωμένοι φτάνουν τους 246. Ταυτόχρονα οι μεταλλάξεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία καθώς η μεταδοτικότητά τους είναι πολύ μεγαλύτερη.

Το "καμπανάκι" του Σωτήρη Τσιόδρα για μεγάλη προσοχή στην Αττική και την Αχαΐα, αλλά και για το ότι αυτή την εβδομάδα πάμε για 8.000 κρούσματα είναι ενδεικτικό της δύσκολης κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Μέσα σε αυτό το "σκηνικό" οι επιδημιολόγοι καλούνται σήμερα να αξιολογήσουν τα δεδομένα, τα οποία ορισμένοι εξ αυτών τα χαρακτηρίζουν έως και καταστροφικά ώστε αύριο, Παρασκευή η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων να αποφασίσει τις εισηγήσεις που θα κάνει στην κυβέρνηση που έχει τον τελικό λόγο για το τι θα εφαρμοστεί.

Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορες προτάσεις και σενάρια. Καταρχάς ένα από τα μέτρα που αναμένεται να εξεταστεί αύριο - κάτι το οποίο δεν συζητείτο έως τώρα- είναι η απαγόρευση της κυκλοφορίας και στην Αττική - όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες "κόκκινες" περιοχές- από τις 6 μ.μ. Μέχρι τώρα κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό για το Λεκανοπέδιο λόγω του μεγάλου πληθυσμού και της διαφορετικής φύσης της εργασίας και της ανάγκης μετακινήσεων. Αν συμβεί αυτό και τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 μ.μ. αυτομάτως αυτό θα σημαίνει ότι τα καταστήματα θα πρέπει να κλείνουν γύρω στις 5 μ.μ. για να προλαβαίνουν και οι εργαζόμενοι να επιστρέφουν στα σπίτια τους. Το κλείσιμο νωρίτερα από τις 8 μ.μ. αποτελεί άλλο ένα "αγκάθι" για τους εμπόρους, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα με το "άνοιξε- κλείσε" όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Επίσης, το πιο πιθανό είναι να επεκταθεί η μέθοδος λειτουργίας του "click away" και στα καταστήματα που λειτουργούν με "click in shop". Αν "καταργηθεί" τη δεδομένη χρονική στιγμή το click in shop, ζητούμενο αποτελεί τι θα γίνει με τα κομμωτήρια και τα κέντρα περιποίησης μανικιούρ - πεντικιούρ: θα κλείσουν εντελώς από τη στιγμή που δεν θα ισχύει ούτε η "είσοδος στο κατάστημα" ή θα ακολουθηθεί διαφορετικό καθεστώς επειδή πρόκειται για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που μπορούν να λειτουργήσουν με ραντεβού και να τηρηθούν τα μέτρα;

Σε περίπτωση που τεθεί το δίλημμα "σχολεία ή λιανεμπόριο", το επικρατέστερο σενάριο είναι οι ειδικοί να εισηγηθούν τη συνέχιση λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Γυμνασίων. Βέβαια, υπάρχουν και φωνές που υποστηρίζουν ότι τα σχολεία θα πρέπει να κλείσουν καθώς τώρα "μετράμε" κρούσματα των προηγούμενων 14 ημερών, οπότε και ήταν ανοιχτά τα σχολεία. Άλλοι βέβαια, επισημαίνουν ότι η σχολική κοινότητα είναι πιο... ασφαλής σε σύγκριση με άλλες δραστηριότητες.

Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υπογραμμισθεί από ορισμένους ειδικούς η ανάγκη λήψης πιο αυστηρών μέτρων για τις μετακινήσεις τα Σαββατοκύριακα οπότε και παρατηρείται μεγαλύτερη κινητικότητα λόγω περισσότερου ελεύθερου χρόνου, ενώ πολλές φορές παρατηρείται "κατάχρηση" των κωδικών 6 και 4.