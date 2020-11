Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση από σήμερα και για τρεις εβδομάδες σε Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας στο πλαίσιο του lockdown και των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό. Όμως, φαίνεται ότι η τηλεκπαίδευση άρχισε με προβλήματα με το... καλημέρα. Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που δημοσιεύει το enikos.gr, το σύστημα έπεσε με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παρακολουθήσουν οι μαθητές τα μαθήματα τους. Το μήνυμα που έβγαινε σε πολλούς μαθητές είναι "service unavailable" ή "the site can't be reached" (δεν υπάρχει πρόσβαση στο site) με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εισέλθουν στο σύστημα οι μαθητές και να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία. Σημειώνεται ότι τα προβλήματα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν αναγνώστες του enikos.gr άρχισαν να καταγράφονται από τις 08.30 το πρωί και μετά. Κάποια παιδιά κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πρώτη ώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όλες οι πλατφόρμες του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένου και του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, λειτουργούν κανονικά. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αδυναμία ανταπόκρισης από το Webex ίσως να οφείλεται σε γενικότερη αποτυχία του ευρωπαϊκού σέρβερ και δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, όσα παιδιά δεν μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα, λόγω προβλημάτων, δεν θα πάρουν απουσία. Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται από το υπουργείο Παιδείας, όπου από το πρωί γίνονται έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί το πού οφείλεται το πρόβλημα και πώς θα ξεπεραστεί.

