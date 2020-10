Ο τρόπος λειτουργίας της εστίασης ανά επίπεδου συναγερμού περιγράφεται στην απόφαση με όλα τα νέα μέτρα, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Σε ό,τι αφορά το ωράριο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν αλλάζει κάτι, όπως δεν αλλάζει και τίποτα σε ό,τι αφορά το take away και το delivery. Έτσι, ενώ έχει αποφασιστεί απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 12.30 και έως τις 5 το πρωί στις "κόκκινες" και "πορτοκαλί" περιοχές της χώρας, επιτρέπεται το take away, το delivery και το drive through για τα καταστήματα που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Προφανώς, η συγκεκριμένη πρόβλεψη παρέμεινε για όσους εργάζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας και εξαιρούνται από την απαγόρευση κυκλοφορίας, φέροντας φυσικά μαζί τους την απαιτούμενη βεβαίωση άδεια μετακίνησης.

Όπως μπορείτε να δείτε στη σχετική απόφαση, ενώ υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 00:30 το βράδυ, τα καταστήματα που παρέχουν take away υπηρεσία θα μπορούν να λειτουργούν. Στην ουσία, σύμφωνα με μία απλή ανάγνωση η απόφαση παρέχει την δυνατότητα σε όλα τα ψητοπωλεία που παρέχουν... σουβλάκι στο χέρι να λειτουργούν χωρίς ωστόσο οι πελάτες να μπορούν να τα... προσεγγίσουν λόγω απαγόρευσης μετακίνησης.