Κορονοϊός: Σε ισχύ από σήμερα τα νέα μέτρα στις "κόκκινες" περιοχές - Τι προβλέπεται για περίπτερα και delivery

Νέα μέτρα για τις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού ανακοίνωσε η κυβέρνηση και τίθενται σε ισχύ από σήμερα. Έτσι, αποφασίστηκε ο περιορισμός λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί. Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Αττικής αλλά και στις περιοχές που είναι σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων, δηλαδή στην Ημαθία, στο Κιλκίς, στην Πέλλα, στην Πιερία, στη Χαλκιδική, στα Χανιά, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Ζάκυνθο, στη Λέσβο και στη Μύκονο, αναστέλλεται η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής πώλησης αγαθών, όπως είναι τα περίπτερα, τα μίνι μάρκετ και οι κάβες. Από το μέτρο εξαιρούνται τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων.

Τόσο στις παραπάνω περιοχές, όσο και στις περιοχές που βρίσκονται σε επιδημιολογική επιτήρηση, δηλαδή στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Λάρισας, Κέρκυρας, στο Δήμο Βόλου, στη Σαντορίνη, στη Ρόδο, στην Κω, στην Πάρο και στην Αντίπαρο, επιτρέπεται το take away, το drive through και το delivery για τα εστιατόρια, με εξαίρεση την πώληση αλκοόλ.

Το μέτρο ισχύει από σήμερα στις 5 το πρωί έως τις 4 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, αναπροσαρμόζεται το ωράριο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλες τις περιοχές που είναι σε καθεστώς είτε ειδικών περιοριστικών μέτρων ή επιδημιολογικής επιτήρησης και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έκλειναν από τα μεσάνυχτα ως τις 7 το πρωί. Πλέον, τα καταστήματα αυτά θα μπορούν να λειτουργούν από τις 5 το πρωί και όχι από τις 7 όπως ίσχυε μέχρι στιγμής. Και αυτό το μέτρο ισχύει από το Σάββατο στις 5 το πρωί.

Ακόμη, λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου που παρατηρείται στα Τρίκαλα, η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων τίθεται σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων. Δηλαδή αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης, απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Στους χώρους εστίασης επιτρέπονται έως 4 άτομα σε κάθε τραπέζι, εκτός αν πρόκειται για συγγενείς πρώτου βαθμού που επιτρέπονται ως 6 άτομα.

Παραμένει σε ισχύ η αναστολή της λειτουργίας των χώρων εστίασης και διασκέδασης από τα μεσάνυχτα και έως πλέον τις 5 το πρωί. Το μέτρο είναι σε ισχύ από το Σάββατο στις 5 το πρωί.

"Το δίλημμα που έχουμε μπροστά μας όπως ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός, είναι «αυτοπεριορισμός ή καραντίνα». Ένα δίλημμα που μπορεί να φαίνεται ότι αφορά πρωτίστως στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές αλλά μας αφορά όλους, σε όποια περιοχή της χώρας και αν μένουμε. Και την απάντηση καλούμαστε να τη δώσουμε με πράξεις. Γιατί η επιτυχία ακόμα και του πιο αποδοτικού μέτρου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια την εφαρμογή του. Και για να πετύχουν τα μέτρα το στόχο τους, χρειάζεται η συμμετοχή όλων. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε νικητές και από αυτή τη φάση της πανδημίας" είπε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ο οποίος ανακοίνωσε τα μέτρα.

O κ. Χαρδαλιάς απέκλεισε το lockdown στην Αττική, λέγοντας ουσιαστικά ότι αποτελεί επιλογή μόνο εάν αποτύχουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν. "Παίρνουμε μέτρα, αν εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά δεν χρειάζεται να πάρουμε παραπάνω μέτρα. Άρα, αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση που βρισκόμαστε ειδικά στην Αττική το ζήτημα είναι να εφαρμόσουμε τα μέτρα, να αυτοπεριοριστούμε. Εφόσον τα μέτρα αυτά δεν αποδώσουν, θα δούμε όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Εάν φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν μπορεί να αποδώσει κανένα μέτρο, προφανώς θα πάμε στην ύστατη λύση που είναι το θέμα της καραντίνας" είπε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ποια είναι τα άλλα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι

Στη "φαρέτρα" κυβέρνησης και ειδικών βρίσκονται κι άλλα μέτρα, εφόσον όσα έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής δεν έχουν την αναμενόμενη αποδοτικότητα. Ο ίδιος ο κ. Χαρδαλιάς, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες την Παρασκευή, όταν ρωτήθηκε ποια άλλα μέτρα πιθανολογεί ότι μπορεί να εφαρμοστούν, έφερε ως παράδειγμα την καθολική χρήση της μάσκας σε όλους τους χώρους, και στους εξωτερικούς ή μέτρα που θα αφορούν ηλικιακές ομάδες πληθυσμού, όπως άνω των 65 ετών.

Ωστόσο, όταν ο αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης ρωτήθηκε στη χθεσινή ενημέρωση για επιπρόσθετα μέτρα που υπάρχουν στο τραπέζι, όπως το sms σε άτομα άνω των 65 ετών ή η διακοπή κυκλοφορίας μετά τα μεσάνυχτα, είπε ότι "δεν υπάρχει εισήγηση για τόσο σκληρά μέτρα αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο". "Είναι διάφορα μέτρα, μια λίστα μέτρων τα οποία υπάρχουν στην φαρέτρα μας. Ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί η ένταση ώστε να χρειαστεί να πούμε ότι αυτά τα μέτρα εισηγούμαστε για να περιορίσουμε πλέον το επιδημιολογικό φορτίο" τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης. Ανέφερε ακόμη ότι κοινός τόπος φαίνεται είναι η αποφυγή του lockdown, ενώ το κλείσιμο των σχολείων προτείνεται ως το προτελευταίο μέτρο.