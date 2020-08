Μήνυμα από το 112 έλαβαν όσοι βρίσκονται στη Μύκονο και την Χαλκιδική, αμέσως μετά την ανακοίνωση από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδάλια, των νέων έκτακτων μέτρων στις δύο περιοχές. Η Επείγουσα Ειδοποίηση ενημέρωσε τους κατοίκους για τα έκτακτα μέτρα και για την ανάγκη να φορούν μάσκα. Τα κινητά στην Χαλκιδική ήχησε λίγο μετά τις 14.00 μήνυμα υψηλής επικινδυνότητας όσον αφορά αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο κορωνοϊού. Ειδικότερα στη Χαλκιδική έλαβαν το εξής μήνυμα:

“Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 19-08-2020. Αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο COVID-19 στη Χαλκιδική. Φοράτε υποχρεωτικά μάσκα. Να είστε σε επιφυλακή, μείνετε ασφαλείς, μείνετε υγιείς. Ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/simantika-themata/halkidiki-kai-mykonos-se-kathestos-eidikon-perioristikon-metron-logo-covid-19 Civil Protection Greece 19-08-2020. Increased COVID-19 case load in Chalkidiki. Face mask use is obligatory. Always observe protective measures. Be on alert, stay safe, stay healthy. https://www.civilprotection.gr/el/koronoios-covid-19-hrisimes-odigies”. Το αντίστοιχο εστάλη και στους κατοίκους Μυκόνου.