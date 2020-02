Μεγάλος αριθμός πολιτών της Μυτιλήνης περικύκλωσε το στρατόπεδο Κυριαζή, στην είσοδο της πόλης, όπου βρίσκονται οι άνδρες των ΜΑΤ μετά τη επιστροφή τους από την περιοχή της Καράβας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πολίτες έσπασαν την πύλη του στρατοπέδου, άναψαν φωτιές και σημειώνονται επεισόδια.

#mytilini people are attacking at the army base where riot police stays. #antireport #antireportlesvos pic.twitter.com/ELItqKlkaY