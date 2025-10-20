Χαλκίδα: Άγριος ξυλοδαρμός 70χρονου – Αναζητούνται 4 άτομα

Άγρια επίθεση δέχθηκε 70χρονος στη Χαλκίδα το βράδυ της Κυριακής 19/10 από ομάδα ατόμων έξω από το ΕΠΑΛ, με τις αστυνομικές αρχές να αναζητούν τους δράστες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 22:30 στην οδό Καραγιάννη, όπου ο 70χρονος φέρεται να περπατούσε σε κατάστασης μέθης. Άγνωστο για ποιο λόγο τέσσερις νεαροί που επέβαιναν σε όχημα, κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και τον ξυλοκόπησαν, αφήνοντάς τον άτυχο άνδρα αιμόφυρτο στο οδόστρωμα.

Ο ηλικιωμένος έχει δεχθεί χτυπήματα στο κεφάλι και στο αριστερό του χέρι. Ο γιος του ενημερώθηκε από περαστικό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Οι τέσσερις δράστες αναζητούνται και έχει σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.