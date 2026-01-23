Βελόπουλος: Η οργή των κατοίκων είναι δικαιολογημένη διότι πλημμυρίζουν από αγανάκτηση

Βελόπουλος: Η οργή των κατοίκων είναι δικαιολογημένη διότι πλημμυρίζουν από αγανάκτηση

«Όταν οι δύο από τις πλουσιότερες περιοχές της Αθήνας πλημμυρίζουν από μία καταιγίδα φανταστείτε τι μπορεί να πάθει η υπόλοιπη Αθήνα και ολόκληρη η Ελλάδα όπου μένουν οικονομικά ασθενέστεροι Έλληνες» αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε σημερινή δήλωση του σχετικά με την θεομηνία που έπληξε τη χώρα.

«Η οργή των κατοίκων είναι δικαιολογημένη διότι πλημμυρίζουν από αγανάκτηση τόσο για την κυβερνητική ανεπάρκεια όσο κυρίως από τη μη ανάληψη ευθύνης, διότι ως συνήθως η κυβέρνηση “δεν ήξερε, δεν γνώριζε”» προσθέτει.

