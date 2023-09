Τουλάχιστον 3 νεκροί Έλληνες στην Λιβύη – Ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ – ΒΙΝΤΕΟ

Με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν λίγο το ΓΕΕΘΑ, τρία μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους και δυο αγνοούνται.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Πριν από λίγο, το ΓΕΕΘΑ επιβεβαίωσε αυτό που αρχικά μετέδωσε ο υπουργός Υγείας της Λιβύης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ:

«Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι τρία μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους και δυο αγνοούνται. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Από διαφορετικές πηγές ενημέρωσης γίνεται λόγος για 5 νεκρούς από την ελληνική αποστολή και τουλάχιστον 7 άτομα τα οποία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από Λίβυους χρήστες, αναφέρεται ότι αυτό είναι το βίντεο με την ελληνική αποστολή το οποίο ενεπλάκη στο τροχαίο.

Φαίνεται να έχει τυλιχτεί στις φλόγες τόσο το λεωφορείο τη ελληνικής αποστολής, όσο και το αγροτικό με το οποίο συγκρούστηκε μετωπικά, τα οποία έχουν καεί ολοσχερώς.

Ο υπουργός Υγείας της Λιβύης κάνει λόγο για 4 νεκρούς, με την ελληνική πλευρά πάντως να διαψεύδει ότι είναι μέλη της αποστολής. Την είδηση μεταδίδουν επίσης τόσο το Reuters όσο και το BBC, όπως και το αραβόφωνο Al Arabiya.

Και άλλο βίντεο που βλέπει τη δημοσιότητα δείχνει την σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023