Τουρκία: Εκνευρισμό τής προκάλεσε η απουσία της από τον Άραξο – Νέες προκλήσεις στο Αιγαίο

Την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών παρακολούθησαν:

• Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

• Οι Α.Ε. Πρέσβεις στην Ελλάδα της Αυστρίας κ. Hermine Proppeler, του Βελγίου κ. Francoise Gustin, της Ελβετίας κ. Olaf Andreas Kjelsen, της Ολλανδίας κ. Susanna Terstal, της Πολωνίας κ. Artur Lompart, της Πορτογαλίας κ. Helena Alexandra Andrade Furtado De Paiva και της Τσεχίας κ. Jakub Karfik.

• Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας (Α/ΤΑ) Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας και ο Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) Υποπτέραρχος (Ι) Πέτρος Χατζήρης.

• Ο General Stephane Mille Chief of Staff of the French Air and Space Force και ο Major General Thierry Dunpont Air Component Commander of the Belgian Air Force.

• Εκπρόσωποι των Α.Ε. Πρέσβεων των ΗΠΑ και της Ισπανίας, των Αρχηγών Αεροπορίας της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, οι Ακόλουθοι Άμυνας στην Αθήνα της Αυστρίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, καθώς και Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς και ο Διοικητής της 116 ΠΜ Σμήναρχος (Ι) Πέτρος Σάσσαρης.