Πέθανε ο Γιάννης Κουτσογιάννης, πρώην υφυπουργός και βουλευτής Αργολίδας με το ΠΑΣΟΚ

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Έφυγε από τη ζωή σήμερα (20/10/2026) σε ηλικία 92 ετών, ο Γιάννης Κουτσογιάννης, ο οποίος ήταν επίτιμος αντιστράτηγος του Στρατού Ξηράς και από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ. Στον βίο του είχε διατελέσει υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ.

Συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον πρώην υφυπουργό και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Κουτσογιάννη το Σάββατο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Πέτρου στο Άργος, την πόλη όπου γεννήθηκε και με την οποία συνέδεσε την πολιτική του διαδρομή.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 13:00, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:30. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Κοιμητήριο της Παναγίας.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Κουτσογιάννης

Γεννημένος στις 23 Δεκεμβρίου 1933, αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1954 ως ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού.

Ακολούθησε στρατιωτικές σπουδές σε επιμέρους σχολές και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την περίοδο 1965–1966 υπηρέτησε εθελοντικά στην Κύπρο ως λοχαγός.

Η στρατιωτική του πορεία σημαδεύτηκε από τις διώξεις της δικτατορίας. Αποτάχθηκε από το στράτευμα, συνελήφθη, κρατήθηκε στο ΕΑΤ/ΕΣΑ, βασανίστηκε και εκτοπίστηκε για έναν χρόνο στη Μακρακώμη Φθιώτιδας.

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της πρώτης Κεντρικής Επιτροπής του.

Το 1975 επέστρεψε στον Στρατό, από τον οποίο παραιτήθηκε το 1981, χρονιά κατά την οποία εξελέγη βουλευτής Αργολίδας. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1985.

Κατά την κοινοβουλευτική του θητεία διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας της Βουλής, από το 1981 έως το 1985, και συμμετείχε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον «Φάκελο της Κύπρου», την περίοδο 1986–1988.

Από τον Νοέμβριο του 1988 έως τον Ιούλιο του 1989 υπηρέτησε ως υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Το 1994 διεκδίκησε τη Νομαρχία Αργολίδας με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, ενώ το 1996 του απονεμήθηκε ο βαθμός του αντιστράτηγου.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Με θλίψη και σεβασμό αποχαιρετούμε τον Γιάννη Κουτσογιάννη, πρώην Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και Βουλευτή Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ.

Εκ των ιδρυτικών στελεχών του Κινήματος και άοκνος αγωνιστής της δημοκρατίας στα χρόνια της χούντας, ο Γιάννης Κουτσογιάννης υπηρέτησε τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατικής Παράταξης και εργάστηκε για την προκοπή του τόπου του.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».