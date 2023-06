«Ορφανή» ΝΟΤΑΜ των Τούρκων στο κεντρικό Αιγαίο

Επιχειρούν να ανεβάσουν την ένταση στο Αιγαίο για πρώτοι φορά οι Τούρκοι από τις 6 Φεβρουαρίου, μόλις λίγα 24ωρα μετά την επανεκλογή Ερντογάν.

του Χρήστου Μαζανίτη

Με μία ΝΟΤΑΜ – οδηγία προς αεροναυτιλομένους – η Τουρκία ξαφνικά ταράζει τα ήρεμα νερά του Αιγαίου, παρά τα όσα διέδιδε μέχρι και πριν από λίγες ημέρες για «μορατόριουμ» και αποχή από κάθε άσκηση.

Η ΝΟΤΑΜ έχει ισχύ από 5 έως 25 Ιουνίου και αφορά τον εναέριο χώρου του κεντρικού Αιγαίου, που όμως είναι περιοχή ευθύνης της Ελλάδας, η οποία εξέδωσε αρνητική απάντηση επί του αιτήματος που είχαν καταθέσει οι Τούρκοι για άσκηση.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ελληνικό FIR κι η ΥΠΑ αποφάνθηκε αρνητικά, η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση παράνομης ΝΟΤΑΜ για άσκηση ισχυριζόμενη μάλιστα ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της αεροπλοΐας.

Πηγές από το ελληνικό πεντάγωνο με τις οποίες επικοινώνησε το enikos.gr εκτιμούν ότι η τουρκική ΝΟΤΑΜ θα παραμείνει στα χαρτιά και δεν θα προχωρήσουν σε καμία κίνηση. Είναι κάτι που έχουν κατ’ επανάληψη κάνει τον τελευταίο ενάμισυ χρόνο, χωρίς να εμφανίζονται τελικά. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση έχει ενημερωθεί το υπουργείο Εξωτερικών και αναμένεται η επόμενη κίνηση από την Τουρκία.

Επισημαίνεται ότι η ΝΟΤΑΜ εκτός του ότι εμπίπτει εντός του ελληνικού κυριαρχικού χώρου, δεσμεύει χρονικά περίοδο που βάσει του μνημονίου Παπούλια – Γιλμάζ δεν διεξάγονται πολεμικές ασκήσεις.

Αναλυτικά η τουρκική ΝΟΤΑΜ, που αναφέρει και την αντίδραση της ελληνικής πλευράς αλλά και η ελληνική ΑΝΤΙΝΟΤΑΜ:

A3765/23 (Issued for LTBB LGGG PART 1 OF 2) – NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

«1. TURKIYE REQUESTED THE GREEK AIS TO PROMULGATE APPROPRIATE NOTAM FOR THE EXERCISE AREA LOCATED WITHIN INTERNATIONAL WATERS AND AIRSPACE OF AGEAN SEA REGARDING THE TURKISH NAVY AND AIRFORCE A FIRING MILITARY EXERCISE (ASFAO) TO BE CONDUCTED FROM 05 JUN TILL 26

JUN 2023 0500-1200 UTC WITH REF 260740 LTAAYWYT APR 2023.

2. GREEK AIS DID NOT PROMULGATE APPROPRIATE NOTAM FOR THE EXERCISE AREA IN ACCORDANCE WITH OUR REF 260740 LTAAYWYT APR 2023.

UNDER THESE CIRCUMSTANCES DUE TO THE INSISTENT ATTITUDE OF GREECE, TURKIYE IS LEFT WITH NO OTHER ALTERNATIVE BUT TO TAKE ITS OWN INITATIVE TO PROMULGATE THE NECESSARY NOTAM FOR THE EXERCISE AREA.

TURKIYE WILL TAKE NECESSARY MEASURES FOR THE SAFETY OF THE GENERAL AIR TRAFFIC AS SHE DID IN THE PAST AND IS ALWAYS READY FOR COOPERATION AND COORDINATION IN THIS RESPECT.

END PART 1 OF 2. 05 JUN 05:00 2023 UNTIL 26 JUN 12:00 2023. CREATED: 30 MAY

08:18 2023

A3765/23 (Issued for LTBB LGGG PART 2 OF 2)

3. EXERCISE AREA:

384500N0252100E

384500N0245200E

381800N0245200E

381800N0252100E

384500N0252100E

DATE AND TIME:

JUN 05 0500-1200

JUN 12-15 0500-1200

JUN 19-22 0500-1200

JUN 26 0500-1200

VERTICAL LIMITS: SFC-6000FT AMSL

4. PROCEDURES FOR EXERCISE AIRCRAFT:

A. THE FLIGHTS WILL BE CONDUCTED VFR CONDITIONS AND UNDER POSITIVE RADAR CONTROL.

B. EXERCISE AIRCRAFT SHALL DISPLAY ANTI-COLLISION AND NAVIGATION LIGHTS CONTINUOUSLY.

5. PROCEDURES FOR NON-EXERCISE AIRCRAFT:

IN THE INTEREST OF FLYING SAFETY DURING THE EXERCISE, NON-EXERCISE AIRCRAFT ARE STRONGLY ADVISED NOT TO FLY WITHIN THE EXERCISE AREA ABOVE. SFC – 6000FT AMSL END PART 2 OF 2, 05 JUN 05:00 2023 UNTIL 26 JUN 12:00 2023.

CREATED: 30 MAY 08:18 2023»

A1779/23 – NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

«REF (A) TURKISH NOTAM A3765/23 (300816 EUECYIYN MAY 2023). AND TURKISH NOTAM REQUEST MESSAGE 260740 LTAAYNYX APR 2023.

REF (B) GREEK COORDINATION MESSAGE 291230 LGACYAYC MAY 2023.

THIS NOTAM IS ISSUED TO STATE THAT THE REF (A) TURKISH NOTAM A3765/23 (300816 EUECYIYN MAY 2023) IS NULL AND VOID SINCE IT REFERS TO TURKISH MILITARY ACTIVITIES WITHIN ATHINAI FIR, WHERE THE ONLY COMPETENT AUTHORITY TO PROMULGATE NOTAMS IN ACCORDANCE WITH ICAO RULES AND REGULATIONS IS THE HELLENIC CAA THROUGH ITS APPROPRIATE AIS UNIT AND THE ONLY RESPONSIBLE AUTHORITY FOR THE SAFETY OF THE AIR TRAFFIC IN THE AREA IS THE HELLENIC CAA THROUGH THE ATS AND ATC UNITS.

MOREOVER, AS IT WAS NOTIFIED THROUGH THE REF (B) GREEK COORDINATION MESSAGE 291230 LGACYAYC MAY 2023, THE GREEK COMPETENT AUTHORITIES DID NOT PROMULGATE A NOTAM IN RESPONSE TO REF (A) TURKISH NOTAM REQUEST GIVEN THAT PART OF THE AREA REQUESTED OVERLAPS AREA OF NATIONAL SOVEREIGNTY OF GREECE.

FOR ALL THE ABOVE MENTIONED REASONS THE REF (A) TURKISH NOTAM A3765/23 (300816 EUECYIYN MAY 2023) IS NULL AND VOID AND NOT APPLICABLE WITHIN ATHINAI FIR. 05 JUN 05:00 2023 UNTIL 26 JUN 12:00 2023.

CREATED: 31 MAY 06:39 2023».