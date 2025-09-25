ΟΠΕΚΕΠΕ – Χνάρης: Αστείο το επιχείρημα της ΝΔ ότι οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για την καταμέτρηση των αιγοπροβάτων

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Μανόλης Χνάρης

«Η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση της Νέας Δημοκρατίας αποδείχθηκε για άλλη μία φορά σήμερα, αφού έφτασε στο σημείο να επικαλεστεί το απόλυτα ψευδές και αστείο επιχείρημα, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αρμόδιος φορέας για την καταμέτρηση των αιγοπροβάτων, αλλά οι Περιφέρειες» δήλωσε ο βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χνάρης, με αφορμή σημερινές αναφορές της συμπολίτευσης στο πρόσωπό του.

«Με αυτό το επιχείρημα γελά το σύνολο του κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας» σημείωσε ο κ. Χνάρης και προσέθεσε: «Είναι λοιπόν απορίας άξιο, αφού κατά την κυβέρνηση τη σχετική αρμοδιότητα ελέγχου την έχουν οι περιφέρειες, γιατί στην εξεταστική επιτροπή δεν κάλεσε την Ένωση των Περιφερειών Ελλάδος;»

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ο κ. Χνάρης «τις αρμοδιότητες που είχα ως θεματικός Αντιπεριφερειάρχης του πρωτογενούς τομέα στην περιφέρεια Κρήτης, τις έχω καταθέσει στα επίσημα πρακτικά της Βουλής και θα το ξανακάνω όποτε και όπου χρειαστεί».

