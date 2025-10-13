«Οδεύουμε προς την εξουσία» – Η ατάκα βουλευτή στην Εξεταστική

Με την ένταξη του Θεόδωρου Δρίτσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της, η Νέα Αριστερά του Αλέξη Χαρίτση έφτασε στους 12 βουλευτές. Είναι πλέον η πέμπτη δύναμη στη Βουλή, ξεπερνώντας την Ελληνική Λύση η οποία έχει 11 βουλευτές.

Αρα, εκ του Κανονισμού της Βουλής η Νέα Αριστερά και οι βουλευτές της ως ομιλητές θα προηγούνται αυτών της Ελληνικής Λύσης. Αυτό επισημάνθηκε και σε συνεδρίαση της εξεταστικής, με το προεδρείο να ενημερώνει ότι λόγω της αλλαγής στον αριθμητικό συσχετισμό πρέπει να αλλάξει και η σειρά με την οποία δίνεται ο λόγος στους Βουλευτές.

«Αυξάνονται», είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Και εκεί, σύμφωνα με την Realnews, με περίσσιο χιούμορ ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς και μέλος της εξεταστικής Χουσεΐν Ζεϊμπέκ είπε το αμίμητο: «Σύντροφοι, οδεύουμε προς την εξουσία».