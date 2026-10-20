Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει σήμερα το νέο έξυπνο κτίριο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – Στο επίκεντρο η τεχνητή νοημοσύνη, τα δίκτυα νέας γενιάς και η κυβερνοασφάλεια -ΦΩΤΟ

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Το νέο κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», μια σύγχρονη ερευνητική υποδομή που φιλοξενεί δραστηριότητες αιχμής στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των δικτύων επόμενης γενιάς και της κυβερνοασφάλειας, εγκαινιάζεται σήμερα Τρίτη (20/10) από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το νέο κτίριο φιλοδοξεί να ενισχύσει τις ερευνητικές δυνατότητες του «Δημόκριτου» και να συμβάλει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, συγκεντρώνοντας σε έναν σύγχρονο χώρο ερευνητικές και τεχνολογικές υποδομές με ευρύτερη σημασία για το οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας.

Το νέο data center και η διασύνδεση με τον υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ

Κεντρική θέση στο νέο κτίριο κατέχει το data center του «Δημόκριτου», το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου, καθώς και των εταιρειών που έχουν ενταχθεί στο τεχνολογικό πάρκο «Λεύκιππος».

Παράλληλα, στις εγκαταστάσεις του θα φιλοξενηθεί κόμβος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ). Μέσω της συγκεκριμένης υποδομής, το data center θα διασυνδέεται με ταχύτητα και ασφάλεια με τον υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ, διευκολύνοντας τη μεταφορά δεδομένων για επεξεργασία και υποστηρίζοντας ερευνητικές εργασίες, αλλά και άλλες εφαρμογές που απαιτούν προηγμένες υπολογιστικές δυνατότητες.

Η νέα υποδομή αναμένεται να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών μονάδων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο τεχνολογικό πάρκο, προσφέροντας πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες ψηφιακής υποστήριξης.

Στο κτίριο και τα γραφεία της εταιρείας Pharos Α.Ε.

Στο νέο κτίριο στεγάζονται επίσης τα γραφεία της εταιρείας «Pharos Α.Ε.», η οποία αποτελεί το ελληνικό εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης και τον εμπορικό κλάδο του έργου PHAROS.

Η εταιρεία έχει αναλάβει τον ρόλο της αλληλεπίδρασης με τους χρήστες και της εξυπηρέτησής τους, αποτελώντας μέρος της ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυξης και αξιοποίησης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα.

Η παρουσία της στο ίδιο κτίριο με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εντάσσεται στη συνύπαρξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών που συνδέονται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων.

Ένα «έξυπνο» κτίριο ως πεδίο δοκιμών νέων τεχνολογιών

Πέρα από τις ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες που φιλοξενεί, το νέο κτίριο αποτελεί και το ίδιο αντικείμενο μελέτης. Έχει σχεδιαστεί ως ένα «έξυπνο» κτίριο, το οποίο θα λειτουργεί ως ζωντανό πεδίο δοκιμών για τεχνολογίες ευφυών κτιρίων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εγκαταστάσεις δεν περιορίζονται στον ρόλο της στέγασης ερευνητικών ομάδων και υποδομών, αλλά προσφέρουν παράλληλα ένα περιβάλλον για τη μελέτη και τη δοκιμή τεχνολογιών που σχετίζονται με την έξυπνη λειτουργία των κτιρίων.

Μέρος ευρύτερου κτιριακού προγράμματος

Η κατασκευή του νέου κτιρίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα κτιριακής ανάπτυξης του «Δημόκριτου». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αποσκοπεί στην ενίσχυση των υποδομών του ερευνητικού κέντρου.

Ποιοι θα μιλήσουν στα εγκαίνια

Στην εκδήλωση των εγκαινίων θα απευθύνουν ομιλίες ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Δημήτρης Τερζής, ο διευθυντής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δημόκριτου», Βαγγέλης Καρκαλέτσης, καθώς και ο αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ερευνητικού κέντρου, Γιώργος Παλιούρας.