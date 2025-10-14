Νίκος Δένδιας: Τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εθνικής Άμυνας με τον Πορτογάλο ομόλογό του

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Το Πίρι Ρέις δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ, δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πορτογάλο ομόλογό του João Nuno Lacerda Teixeira de Melo είχε τη Δευτέρα (13/10) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Συζητήσαμε για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας και Πορτογαλίας».

00:50 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

