Νίκος Δένδιας: Τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εθνικής Άμυνας με τον Πορτογάλο ομόλογό του

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πορτογάλο ομόλογό του João Nuno Lacerda Teixeira de Melo είχε τη Δευτέρα (13/10) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Συζητήσαμε για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας και Πορτογαλίας».